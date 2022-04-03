Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için birçok yardım ve kuruluşlar yardımda bulunmaktadır. Ramazan destek paketinden kimler yararlanabilir? 2022 yılı Başvuru için neler yapmamız gerekmektedir? Sizler için araştırdık detaylar haberimizde yer almaktadır.

2022 yılı Ramazan Destek Paketi nasıl başvurulur?

Ramazan ayı demek yardımlaşma, bereket ayı demektir. İhtiyaç sahiplerine yardım edilmektedir. Ramazan ayı destek paketi ile belediye, kaymakamlık, valilik, vakıflar, sivil kuruluşları, denekler birçok ihtiyaç sahibi ailelere destek paket sunmaktadır.

Ramazan ayı bu sene 2 Nisan 2022 tarihinde başladı.1 Mayıs 2022 tarihinde ise sona erecektir. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi insanlar sunulan paketten yararlanabileceklerdir.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar yaşadığı il ya da ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuru yapabilirler. Gelir düzeyi düşük ihtiyaç sahibi herkes Ramazan ayı destek paketinden yararlanabilirler.

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Hangi Devlet Kurumları Gıda Yardımı Desteği Sağlar?

Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla gıda ve erzak yardımı sağlar. Bu kurumların sağladığı destek kalıcı olur ve düzenli olarak ailelere iletilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'de İl Müdürlükleri üzerinden gıda yardımı sağlar.

İlçe Belediyeleri vatandaşlara ramazan ayına özel paketlerle destek olurlar.