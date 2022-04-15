Ramazan bayramı öncesinde geçen seneye göre artan uçak ve otobüs fiyatları belli oldu. Ramazan tatili için başka şehre gitmek isteyen vatandaşlara tek yönlü biletler %50 oranında zamlanmış durumda. 2022 Ramazanda otobüs ve uçak biletleri ne kadar oldu?

Ramazan bayramı öncesinde geçen seneye göre artan uçak ve otobüs fiyatları belli oldu. Ramazan tatili için başka şehre gitmek isteyen vatandaşlara tek yönlü biletler %50 oranında zamlanmış durumda. Ramazan tatilinde ailesini ve sevdiklerini ziyaret etmek isteyen kişiler otobüs ve uçak biletlerine bakmaya başladı. Peki bilet fiyatları ne durumda?

Geçen seneye oranla benzin fiyatlarındaki inanılmaz artış uçak ve otobüs biletlerinin fiyatlarına da yansımış durumda. Seyahat şirketlerinin geçen seneye göre yaptığı zam oranı %50 ile %75 oranında değişiyor. Ülkemizde ki en popüler tatil yerlerine düzenlenen seferlerin bilet fiyatları herkes tarafından merak ediliyor.

Ramazan bayramına sayılı günler kalmış durumda. İnsanlar bayram tatili nedeniyle sevdiklerinin yanına veya tatil yapmaya gitmek istemekte. Bu seyahatlerini uygun şekilde yapmak isteyen vatandaşlar uçak ve otobüs biletlerine bakmaya başladı. Geçen seneye oranla oldukça fazlalaşan bilet fiyatları insanların en şikayetçi olduğu durumların başında geliyor. İstanbullular tatilde yapacakları gezi ve ziyaretlerde geçen seneye oranla %50 ile %75 daha fazla ödeme yapacaklar.

Yapılan araştırmalara göre İstanbullular tatilde yapacakları gezilerde otobüs gidiş ve dönüş bilet fiyatları ortalama 700 TL’den başlamakta. Antalya gibi tatil yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar 350 TL’den başlayan fiyatlarla tek yön tarifesi üzerinden gidiş yapabilecekler. Bayram günlerinde uçak ve otobüs biletlerinin hızlı şekilde tükenmesiyle birlikte insanlar şimdiden yerlerini ayırtmış durumda.

2022 Ramazan Bayramı Otobüs Bileti Fiyatları Ne Kadar?

2022 Ramazan bayramına girmeden son işbaşı yapılacak gün 29 Nisan cumayken insanlar bu tarihten sonrasına bilet almaya başladı. Bilet fiyatları, İstanbul tarafından İzmir, Antalya ve Bodrum gibi tatil yerlerine 350 TL ile 500 TL arasında değişmekte. Tek yönlü fiyatlandırma olarak bakıldığında oldukça fazla gelen fiyatlar tüm vatandaşlar tarafından şikayet edilmekte.

Ramazan bayramında İstanbul’dan İzmir’e alınacak otobüs bileti fiyatları gidiş geliş 700 TL civarında olurken uçak biletleri ise 1200 TL olarak belirlenmiş durumda. İstanbul üzerinden Antalya’ya gidecek olan vatandaşlar için ise otobüs biletleri 760 TL’den başlarken uçak biletleri ise 1400 TL civarlarında değişim göstermekte.