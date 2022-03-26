Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bayram günleri de merak edilmeye başlandı. 2022 Ramazan Bayramı, ne zaman, hangi gün olacak? İşte detaylar...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bayram günleri de merak edilmeye başlandı. 2022 Ramazan Bayramı, ne zaman, hangi gün olacak? İşte detaylar... Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bayramında ne zaman olacağı merak konusu olmuş durumda. Öğrenciler ve çalışanlar için tatil kaç gün olacak?

Ramazan ayı her sene evlerimize mutluluk ve bereket getirmektedir. Bu ayı sevdiklerimizle birlikte güzel şekilde geçirmek için uğraşmaktayız. Ramazan ayı islam aleminde en önemli aylardan bir tanesidir. Türkiye'de de en sevilen aylardan biri olan Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini sağlamaktadır. Peki ramazan bayramı 2022 senesinde ne zaman? İşte tarihler...

Ramazan Bayramı 2022 Ne Zaman?

1 Mayıs 2022 Pazar: Ramazan Bayramı Arife günü

2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. Gün

3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2. Gün

4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3. Gün

Ramazan bayramının pazartesiye denk gelmesiyle birlikte cumartesi ve pazar sayıldığında beş günlük tatil olması bekleniyor. Zaman yaklaştıkça yetkililerden daha net açıklamalar duyabiliriz. 2022 Arife günü 1 Mayısa denk gelmesiyle çalışanlara tam gün tatil olacaktır. Ramazan ayındaki diğer önemli günler ise kadir gecesi ve ramazanın başlangıcıdır.

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Bu güzel günlerde yapılacak tatil organizasyonları verdiğimiz tarihlere uygun şekilde seçilebilir. Böylelikle çalışmanız aksamadan ve tatiliniz bozulmadan gidiş geliş yapabilirsiniz. Ramazan ayının, 2 Nisan 2022 Cumartesi tarihinde başlamasıyla hayatımıza oruç kavramı girecek. Birlikte kurulan güzel sofraların ve hoş sohbetlerin değerini bilerek sevdiklerimizle verimli vakitler geçirebiliriz. Ramazan bayramında tatile gidecek kişilerin şimdiden ayarlama yapması ve gidilecek yerin organize edilmesi gerekmektedir. Bayramlarda çok fazla doluluk gösteren tatil yerlerimiz bu sene de dolup taşacaktır. Tatil planlarınızı yaparken bu tarihleri göz önünde bulundurmalısınız. Yetkili kişilerin kararlarıyla ramazan bayramı tatili uzayabilmektedir.