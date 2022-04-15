Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar 1 ay süren oruç tutmanın ardından Mayıs ile birlikte bayramı yaşayacak. Ramazan Ayının Vazgeçilmezi Çikolata, Lokum, Şeker Bu Sene Ne Kadar Oldu? Bayram Hediye Ürünleri Zamlandı Mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar 1 ay süren oruç tutmanın ardından Mayıs ile birlikte bayramı yaşayacak. Her bayram severek tüketilen ve misafirliklere gidilirken alınan ürünler arasında yer alan şeker, çikolata ve lokum fiyatları bu sene ne kadar oldu merak ediliyor. Ramazan Ayının Vazgeçilmezi Çikolata, Lokum, Şeker Bu Sene Ne Kadar Oldu? Bayram Hediye Ürünleri Zamlandı Mı? 2022 yılı Ramazan ayında tüketilen birçok hediyelik ürünlerin bu sene ki fiyatları haberde..

BAYRAM LOKUMU FİYATLARI

Bu sene zamlanan ürünler arasında yer alan lokumlar fiyatlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Şekere oranla yüksek fiyatlara sahip olan lokumlar orta yaş kitlesi ve üstü tarafından en sık tercih edilen yiyecekler arasında yer alıyor. Bayramda lokum dağıtmayı seven bireyler ise bu sene ki fiyatlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 2022 bayram lokumu fiyatları..

Çilekli Katmer Lokum fiyatı - 250 GR için 68,08 TL

Hindistan cevizli kavrulmuş lokum fiyatı - 250 GR için 43,36 TL

Karışık lokum fiyatı - 224,90 TL

Narlı çifte kavrulmuş lokumun fiyatı - 250 GR için 45,36 TL

Narlı fındık lokum fiyatı - 250 GR için 26,27 TL

Portakallı ve fındıklı lokumun fiyatı - 250 GR için 26,27 TL

Sütlü kavrulmuş lokum fiyatı - 250 GR için 45,36 TL

Çikolatalı katmer lokum fiyatı - 500 GR için 136,30 TL

Güllü lokum fiyatı - 500 GR için 19,90 TL

Meyveli Kuş Lokumu fiyatı - 500 GR için 19,90 TL

Jöle lokum fiyatı - 250 GR için 19,90 TL

Fıstıklı paşa lokumu fiyarı - 250 GR için 14,90 TL şeklindedir.

BAYRAM ŞEKERİ FİYATLARI

Ramazan bayramında çocukların geçmişten günümüze gelinen süreçte ki şeker toplama alışkanlıkları halen devam ediyor. Ramazan bayramında çocuk bayramı olarak adlandırılırken şekerler ise evlere alınan olmazsa olmaz ürünler arasında yer almaktadır. İşte 2022 bayram şeker fiyatları..

En çok tercih edilen şekerlerden olan Toffe marka şekerin fiyatı - 500 GR için 24.90 TL

Meyve Aromalı Bonbon şekerin fiyatı - 1000 GR için 34.90 TL

Sütlü Bonbon şekeri fiyatı - 500 GR için 24.90 TL

Meyveli bayram şekeri fiyatı - 1000 GR için 34.90 TL

Karışık bademli draje fiyatı - 24.90 TL

Kalp şeklinde karışık meyveli lokum şekeri fiyatı - 250 GR için 19.90 TL

Kahve aromalı Bobon şekeri fiyatı - 500 GR için 24.90 TL

Limon aromalı Toffe şekeri fiyatı - 500 GR için 24.90 TL

Çilek aromalı Toffe şekeri fiyatı - 500 GR için 24.90 TL

Karışık akide şekeri fiyatı - 500 GR için 19.90 TL

Limon aromalı akide şekeri fiyatı - 5 KG için 169.90 TL

Elma aromalı Toffe şekeri fiyatı - 500 GR için 24.90 TL şeklindedir.

BAYRAM ÇİKOLATASI FİYATLARI

Ramazan bayramında en sık tüketilen yiyecekleri arasında yer alan bayram çikolatalarının fiyatı bu sene oldukça merak ediliyor. Vatandaşların bayramda aldığı kutu çikolatalar bu sene ne kadar oldu?

En ucuz kutu bayram çikolatası bu sene 84,50 TL olurken fiyatlarda büyük zam yapıldı.