Oruç tutan kişiler için hazırladığımız listemiz sağlıklı gıdalardan oluşurken sizleri yüksek kalorili zengin içeriği sayesinde iftar vaktine kadar tok tutacak. İşte sizler için hazırladığımız tok tutan yiyecek listesi..

Oruç tutan kişiler için hazırladığımız listemiz sağlıklı gıdalardan oluşurken sizleri yüksek kalorili zengin içeriği sayesinde iftar vaktine kadar tok tutacak. İşte sizler için hazırladığımız tok tutan yiyecek listesi..

Gözden kaçırmayın Hamilelikte Hangi Besinleri Yerken Dikkat Etmeniz Gerekiyor? Bebeğinizin Sağlığı İçin Önemli Besinler

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutmakta zorlanan kişiler, sahur vaktinde çok fazla yiyerek sağlıklarını kötü şekilde etkilemektedir. İftar ve sahur saatlerinde hızlı şekilde yemek yemek bizleri rahatsız edebilmektedir. Bunun yerine yavaş yiyerek sindiriminizin kolaylaşmasını sağlayabilirsiniz. İftar sofralarının zenginliğine kendini kaptıran kişiler sonrasında hazımsızlık yaşayarak kendilerini rahatsız hissedebilmektedir.

Sahurda da bu şekilde yemek yiyen kişiler karınlarını gereksiz gıdalarla doldurarak gece boyunca rahatsızlık duyabilirler. Sahur vaktinde alınan yiyeceklerin oldukça sağlıklı olması gerekmektedir. Bunun nedeni gece yediğimiz yiyecekler sindirimimizde büyük etkiler yapabilmektedir. Bu nedenle sahur yaparken olabildiğince sağlıklı ve besin değeri açısından zengin yiyecekleri tercih etmelisiniz. Böylelikle diğer günün sabahında kendinizi daha iyi hissedecek ve iftar vaktine kadar tok olarak yaşamınıza devam edebileceksiniz. Hazırladığımız bu besinler ile beslenerek sindirim sisteminize yarar sağlayabilir ve işlerinizi yaparken dikkat dağınıklığı yaşamazsınız.

İşte Besin İçeriği Bakımından Zengin Besinler

Gerekli vitaminleri sahur zamanında almakta diğer gün yapacağınız aktivitelerde yorulmadan devam edebilmenizi sağlayacaktır. Bu besinler; yulaf ezmesi, yumurta, baklagiller, avokado, süt ve süt ürünleri, tarçın, balık, bezelye ve tatlı olarakta bitter çikolata olacaktır. Bu besinler sayesinde sindirim sisteminiz kötü etkilenmeden iftar vaktine kadar rahatlıkla dayanabilirsiniz.

Sahurda yediğimiz bazı besinler bizleri çok fazla doyurmuş gibi görünse de durum hiç öyle olmamakta. Bunun nedeni yediğiniz yemeklerin besin değerlerinin düşük olması. Sahurda yemek yerken seçimlerinizi doğru yaparak diğer gün yorgunluk gibi kötü etkilerden kurtulabilirsiniz. Sağlıksız yiyecekleri çok fazla yemek sizleri iftar saatine kadar çok fazla susatabilir.