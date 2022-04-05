Ramazan kaç yılda bir aynı güne denk gelir? Ramazan ayı dediğimiz ve Müslümanların oruç tuttuğu bu ay her sene değişmektedir. Yaklaşık 16-17 yıl önce kar yağarken oruç tutuluyordu. Şimdi ise ilkbahar aylarında oruç tutuyoruz. Kaç yıl sonra aynı günler oruç tutacağımız merak ediliyor.

Ramazan ayı her yıl farklı zamanlara denk gelir. Müslümanların oruç tuttuğu bu ay bundan 16-17 yıl önce kış aylarına denk geliyordu. Peki neden Ramazan ayı her yıl öne geliyor? Kısaca açıklayalım.

Ramazan Ayı Her Yıl Neden Farklı Zamanlara Denk Gelir?

Müslümanlar ibadetlerini belirli bir zaman içerisinde yapmak zorundadır. Kullanılan takvim bu zamanı biraz değiştirmektedir. Din ibadetleri için Hicri takvim kullanılmaktadır. Takvimler arasındaki fark zaman farkını ortaya çıkarmaktadır. Miladi Takvim ile Hicri Takvim arasında 10 günlük fark var. Bu yüzden sadece Ramazan ayı değil kandil günleri de değişmektedir. Bu geriye gelme olayı Kurban Bayramında da vardır. Her sene değişmesinin nedeni miladi takvim yerine Hicri takvimi esas alınmasıdır.

RAMAZAN AYI AYNI GÜNE NE ZAMAN DENK GELİR?

Her sene farklı zamanlara denk gelen Ramazan ayı bir daha ne zaman aynı güne denk gelir merak ediliyor. Bunun sonucuna ulaşmak için hem Miladi hem Hicri takvim hesaba katılmalıdır.

Hesaplamaya 2017 yılından başlarsak; 2017 yılında Ramazan ayı 27 Mayıs 2017 tarihinde başlamıştı. 2022 yılında Nisan ayında başladı.

2050 yılında Ramazan 22 Mayıs 2050 yılında başlayacaktır. Yani yaklaşık 32-33 yıl sonra Ramazan başlangıcı aynı güne denk gelecektir.

Aynı hesaplamayı 2022 yılı için yapsak; 2022 yılında 2 Nisan 2022 yılında Ramazan başlayacaktır. 2055 yılında Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022 yılına denk gelecektir. Yani yine yaklaşık 32-33 yıl sonra aynı güne denk gelmiş olacaktır.

Şu an yaz aylarında Ramazan ayı başlamaktadır. Bundan yaklaşık 32-33 yıl sonra yine yaz aylarına denk gelecektir.