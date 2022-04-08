Ramazan ayında kılınması gereken namazlar vardır. Bu namazlardan biri de 8. gece namazıdır. Peki; Ramzan ayında kılınması gereken 8. gece namazı nedir, nasıl kılınır?

Ramazan ayında iftar sonrası akşam namazı, sonrasında ise teravih namazı ile müslüman kişiler ibadetlerini yerine getirir. Ancak; Ramazan ayında kılınması gereken başka namazlar da mevcuttur. Bu namazlar, gece namazı olarak adlandırılmaktadır. Ramazan ayında her oruç gecesi için bir gece namazı kılınmalıdır. Ramazan'ın sekizinci gecesinde ise kılınması gereken namaz 8. gece namazıdır.

8. Gece Namazı Neden Önemlidir?

İslamiyet dininde namazın ibadetler arasında ayrı bir önemi bulunmaktadır. Namaz kılmak, oldukça faziletli ve gerekli bir ibadet olarak kabul edilir. Müslüman kişiler de namazlarını kılarak ibadet ederler.

Ramazan ayında kılınan gece namazları ise oldukça önemlidir. Akşam ve teravih namazını kılan kişiler gece namazlarını da kılarak sekizinci geceyi dokuzuncu geceye bağlayan zamanlarını ibadet ile geçirirler. Bu nedenle bütün gece ibadet etmenin sevabını alırlar.

Hz. Ali 8. gece namazı ile ilgili "Bu gece 1 fatiha, 1 ihlas, bir felak ve bir nas suresi okuyarak, fazladan kim namaz kılarsa onun için cehennemin 7 kapısı kapanır, 3 cennet kapısı açılır."

8. Gece Namazı Ne Zaman Kılınır?

Sekizinci gece namazı Ramazan ayının sekizinci gecesinde, akşam ve teravih namazlarının ardından gece vakti kılınan bir namazdır.

8. Gece Namazı Nasıl Kılınır?

İlk olarak her namazdan önce olduğu gibi niyet edilir ve abdest alınır. Namaz kılmanın şartlarına uygun ortama geçilir.

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" denilerek niyet edilir ve "Allahu Ekber" denilerek Tekbir alınır ve namaza başlanır. Sırasıyla;

Subhaneke okunur

Euzü- Besmele çekilir

Fatiha okunur

Kur'an'dan en az, üç kısa ayet ya da üc ayet uzunluğunda bir ayet okunur.

Rükuya gidilir

Secde edilir, doğrulup tekrar secde edilir

2. Rekat