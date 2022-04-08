Netfilix'in başarılı dizilerinden olan Ragnarok, 1. ve 2. sezonu ile tüm ilgiyi üzerine toplamıştı. 3. sezonunun ne zaman geleceği ise sevenleri tarafından merak konusu oldu. Netfilix'ten beklenen o açıklama geldi.

2020 yılında ilk sezonu yayınlanan dizi, oldukça büyük başarı elde etti. Dizi severler tarafından yoğun bir ilgi duyulan dizinin her sezonu da heyecanla beklendi. Drama ve süper kahraman kurgusu türündeki dizi özellikle gençler arasında popüler hale geldi. 1. ve 2. sezonundan elde ettiği başarı sonrasında dizinin 3. sezonunun da çekimlerinin yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştur. Peki Ragnarok nasıl bir dizi?

Ragnarok dizisi konusu nedir?

Norveç'in küçük bir kasabasında gelişen olaylarda, normalden farklı bir biçimde süper kahramanın hayatını yansıtmaktadır. Edda kasabası, diğer yerleşim yerlerine göre oldukça farklıdır. Burada yaşayan insanlar da bu kasabanın özelliklerine göre şekil almıştır. Kasabanın en belirgin özelliklerinden biri şiddetli yağışlardır. Orada bulunan insanların da en çok şikayet ettiği özelliklerden biri de budur. Fakat o kasabada yaşayan kimse kıyametin yaklaştığının farkında değildir. İklimsel bir kıyametin konu edinildiği dizi yakın gelecekte geçmektedir. Süper güçlere sahip olduklarını fark eden bir grup genç ise bu kasabanın ve dünyanın kaderini değiştirmek isterler.

Ragnarok Oyuncuları

3. sezonunun gelmesi beklenen dizinin pek çok ilgi çekici özelliği bulunmaktadır. Mitelojilerden esinlenerek yaratılan dizi, Norse mitolojisinden esinlenilmiştir. Başarılı yapımın yapım şirketi ise Danimarkalı yapım şirketi olan SAM Productions'tur. Başarılı oyunculuk performansı ile ilgi çeken oyuncu kadrosu bulunmaktadır. Ragnarok dizisinin öne çıkan bazı oyuncuları şu şekildedir:

David Stakston - Magne Seler

Theresa Frostad - Saxa

Jonas Strand Gravli - Laurits

Henriette Steenstrup - Turid

Ragnarok 3. Sezonu Geliyor Mu?

Dizinin sıkı takipçileri 2. sezondan itibaren sık sık sosyal medyada paylaşım yaptı. Dizinin 3. sezonunun da gelmesi gerektiğini söyleyen takipçiler açıklama bekledi. Ve beklenen açıklama bugün Netflix Türkiye'nin Instagram hesabından geldi. Ragnarok dizisinin 3. sezonunun geleceğini duyuran Netflix, "İskandinavya'dan 3. soğuk hava dalgaları geliyor" açıklamasını yaptı. Bu haber sosyal medyada oldukça ilgi duydu. Diziyi takip edenler "Ne zaman?" sorusunu sordu.

Ragnarok 3. Sezon Ne Zaman Geliyor?

3. sezonun geleceği net bir şekilde açıklansa da henüz yayın tarihi belirlenmedi. Şimdi gözler Netflix'in yapacağı açıklamada.