Yeni dönemde kamu kurumlarından birinde istihdam edilmek isteyen adayların yüzünü güldüren alım ilanı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan geldi. Kurum 2022 personel alımı ilanını yayınlayarak farklı kadrolarda personel istihdamı yapılacağını bildirdi. İşte RTÜK’ün personel alımı ilanına ilişkin ayrıntılar…
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilerek kariyer hayatını garanti altına almak isteyen adayları umutlandıran kamu ilanı, yeni haftanın ilk günü itibari ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan geldi. Kurum bugün itibari ile yayınlamış olduğu personel alımı ilanında, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 20 personelin kurum bünyesine dahil edileceğini bildirdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Alımı İlanı
Yeni gün itibari ile ilana çıkan kamu kurumlarından olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını bildirdi. RTÜK tarafından yayınlanan personel alımı ilanına göre görevlendirme yapılacak olan kadrolara ve ilgili kadrolara alınacak olan kişi sayıları şu şekilde belirlendi:
- Hukuk: 1 kişi
- Uluslararası İlişkiler: 1 kişi
- Maliye: 2 kişi
- İktisat: 1 kişi
- Kamu Yönetimi: 2 kişi
- İşletme: 1 kişi
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 1 kişi
- Türk Dili ve Edebiyatı: 1 kişi
- Sosyoloji: 1 kişi
- Sosyal Hizmet: 2 kişi
- Tarih: 1 kişi
- İletişim: 3 kişi
- Elektrik- Elektronik Mühendisliği- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği- Elektronik Mühendisliği: 2 kişi
- Yazılım Mühendisliği- Bilgisayar Mühendisliği- Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği: 1 kişi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun farklı kadrolarında “uzman yardımcısı” olarak istihdam edilmek isteyen adaylar için ilan başvuru şartları yayınlandı. Buna göre ilgili pozisyonda görev almak isteyen adayların sağlamaları gereken başvuru kriterleri şu şekilde belirlendi:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilmiş olan özel memuriyet şartlarını sağlıyor olmak
- Başvuru yapılacak olan pozisyon için belirtilmiş olan lisans bölümlerinin birinden mezun olmuş olmak
- 35 yaşını tamamlamamış olmak
- KPSS’nin ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak
- Yabancı dil sınavlarının birinden en az D seviyesinde puan almış olmak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları
RTÜK tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanına, 25 Nisan- 13 Mayıs tarihleri arasında kurumun resmi internet sitesi aracılığı ile başvuru yapılabilecektir.