Yeni dönemde kamu kurumlarından birinde istihdam edilmek isteyen adayların yüzünü güldüren alım ilanı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan geldi. Kurum 2022 personel alımı ilanını yayınlayarak farklı kadrolarda personel istihdamı yapılacağını bildirdi. İşte RTÜK’ün personel alımı ilanına ilişkin ayrıntılar…

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilerek kariyer hayatını garanti altına almak isteyen adayları umutlandıran kamu ilanı, yeni haftanın ilk günü itibari ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan geldi. Kurum bugün itibari ile yayınlamış olduğu personel alımı ilanında, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 20 personelin kurum bünyesine dahil edileceğini bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Alımı İlanı

Yeni gün itibari ile ilana çıkan kamu kurumlarından olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını bildirdi. RTÜK tarafından yayınlanan personel alımı ilanına göre görevlendirme yapılacak olan kadrolara ve ilgili kadrolara alınacak olan kişi sayıları şu şekilde belirlendi:

Hukuk: 1 kişi

Uluslararası İlişkiler: 1 kişi

Maliye: 2 kişi

İktisat: 1 kişi

Kamu Yönetimi: 2 kişi

İşletme: 1 kişi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 1 kişi

Türk Dili ve Edebiyatı: 1 kişi

Sosyoloji: 1 kişi

Sosyal Hizmet: 2 kişi

Tarih: 1 kişi

İletişim: 3 kişi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği- Elektronik Mühendisliği: 2 kişi

Yazılım Mühendisliği- Bilgisayar Mühendisliği- Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği: 1 kişi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun farklı kadrolarında “uzman yardımcısı” olarak istihdam edilmek isteyen adaylar için ilan başvuru şartları yayınlandı. Buna göre ilgili pozisyonda görev almak isteyen adayların sağlamaları gereken başvuru kriterleri şu şekilde belirlendi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilmiş olan özel memuriyet şartlarını sağlıyor olmak

Başvuru yapılacak olan pozisyon için belirtilmiş olan lisans bölümlerinin birinden mezun olmuş olmak

35 yaşını tamamlamamış olmak

KPSS’nin ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak

Yabancı dil sınavlarının birinden en az D seviyesinde puan almış olmak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları

RTÜK tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanına, 25 Nisan- 13 Mayıs tarihleri arasında kurumun resmi internet sitesi aracılığı ile başvuru yapılabilecektir.