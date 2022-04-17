QNB Finansbank sunduğu tüm kredilerde tüketicinin karlı çıkmasını sağlıyor! Düşük faiz oranı ile uygun seviyelerde taşıt kredisi almak isteyen herkes çevrim içi başvuru ile QNB Finansbank avantajlarından yararlanabilir.

QNB Finansbank’ın sunduğu taşıt kredisi birçok farklı özelliğe sahip. Kampanyalar ile zenginleştirilen taşıt kredisi, tüketiciler için özel fırsatları da beraberinde getiriyor. Kişiselleştirilmiş ödeme planı ile yönetilebilen geri ödeme sistemi herkes için büyük bir avantaj sağlıyor. QNB Finansbank taşıt kredisi ile istenilen araca ulaşmak ise kısa sürede gerçekleşebiliyor.

QNB Finansbank Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank taşıt kredisine başvuru yapmak isteyenlerin kullanabileceği kanallar şunlardır:

İnternet bankacılığı

Mobil bankacılık

Banka şubesi

Bu kanallardan güvenli başvuru yapılabilmektedir. Çevrim içi gerçekleştirilen taşıt kredisi başvurularında ön belge talep edilmemektedir.

QNB Finansbank Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Taşıt kredisi almak için QNB Finansbank sık sık tercih edilir. Bunun sebebi ise kredinin düşük faiz oranına sahip olmasıdır. QNB Finansbank tarafından sunulan taşıt kredisi faiz oranı %2,45 olarak duyurulmuştur. Bankanın sunduğu uygun geri ödeme planlarından ve sabit faizden yararlanmak için hızlı başvuru yapılabilir.

QNB Finansbank En Fazla Ne Kadar Taşıt Kredisi Veriyor?

QNB Finansbank’ın taşıt kredisi için sunduğu en yüksek miktar 200.000,00 Türk lirasıdır. Bu miktarın üstündeki başvuruları değerlendirmeye almayan banka en fazla 200.000 Türk lirası için kredi fırsatı verir. En düşük taşıt kredisi başvuru miktarı ise 5.000,00 Türk lirasıdır. Üst limit 200.000 olarak belirlenmiştir ve aracın satış fiyatının %80’ine kadar karşılama yapılır.

QNB Finansbank Taşıt Kredisi En Uygun Vade Oranı Ne Kadar?

QNB Finansbank taşıt kredisi için en fazla 48 aylık bir vade uygulanmasına izin verilir. 2 yıllık alınacak olan taşıt kredisi için de sabit faiz oranı kullanılır. En düşük vade 3 aydır ve vade uzunluğu ne olur ise olsun faiz oranı aynı kalır. Bankanın sunduğu en büyük avantaj ise sabit faizin sene içerisinde devam etmesi ve artış olmamasıdır.