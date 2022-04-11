Ekonomi şartlarının olumsuz gidişatta olması sebebi ile nakde olan ihtiyacı artan vatandaşlar için özel olarak 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıklayan bankalar belirlendi. İşte QNB Finansbank, Vakıfbank ve Akbank’ın 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Geride bıraktığımız yılın son aylarından bu yana, çeşitli faktörler çerçevesinde giderek zorlaşan gündelik hayat şartları, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine sebep oldu. Alım güçleri düşen vatandaşlar, nakde olan ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerini araştırmaya başladılar. Bu noktada ihtiyaç kredisi hizmetlerine 90 gün ödeme erteleme fırsatı tanıyacağını duyuran QNB Finansbank, Akbank ve Vakıfbank, bu duyuruları ile bankacılık sektörüne damga vurmayı başardı.

QNB Finansbank 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi 2022

Geliştirdiği hizmetlerin avantajlı fırsatları sayesinde vatandaşların ilgisini çekmeyi başarmış olan QNB Finansbank, yeni dönemde giderek etkisini arttıran ekonomik kriz çerçevesinde vatandaşlara 90 gün ödeme erteleme imkânı sunduğu ihtiyaç kredisi hizmetini duyurdu.

QNB Finansbank’ın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetinin azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 1,84 olarak belirlendi. Bankanın bu verileri ışığında 10 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 429,91 TL olarak belirlendi.

Vakıfbank 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi 2022

Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Vakıfbank, yeni dönemde nakde olan ihtiyaçları artan ve buna bağlı olarak da uygun ödeme imkanlarına sahip ihtiyaç kredisi arayışı içerisine giren vatandaşlara, 90 gün ödeme ertelemeli kredi hizmeti sunacağını açıkladı.

Vakıfbank, söz konusu ödeme ertelemeli hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 1,91 olarak belirledi. Bankanın bu verileri ışığında 10 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 435,25 TL olarak belirlendi.

Akbank 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi 2022

Geniş kapsamlı hizmetleri ile dikkat çeken bir diğer banka olan Akbank da yeni dönemde nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlara 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 2,12 olarak belirledi. Bu veriler ışığında 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 451,45 TL olarak belirlendi.