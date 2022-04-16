Emekliler için özel olarak geliştirmiş olduğu kampanyalar ile gündeme gelen bankalardan biri olan QNB Finansbank, yeni bir kampanyaya daha imza attığını duyurarak emeklilere bazı alışveriş kategorileri altında 360 TL’ye varan indirimlerin yapılacağını duyurdu. İşte QNB Finansbank’ın emekli kampanyasına ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni dönemde ortaya çıkan olumsuz ekonomik gelişmeler sebebi ile nakde sıkışan emekli vatandaşlara, QNB Finansbank’tan müjdeli haber geldi. Banka, ilgili şartları taşıyan tüm CardFinans kullanıcısı emekli müşterilere, market ve eczane alışverişleri karşılığında 360 TL’ye varan indirimlerin yapılacağını bildirdi.

QNB Finansbank Emekli Alışveriş Kampanyası 2022

Enpara şubesi aracılığı ile geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetleri ile bankacılık sektöründe dikkat çekmeyi başarmış özel bankalardan biri olan QNB Finansbank, yeni dönemde emekli müşterileri için de yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. 2 bin 750 TL’ye varan emekli promosyonu kampanyasından sonra emekliler için alışveriş kampanyası da geliştirmiş olduğunu bildiren QNB Finansbank, ilgili kampanyanın detaylarını paylaştı.

QNB Finansbank tarafından yapılmış olan kampanya açıklamasına göre emekli maaşını hali hazırda bankadan alan ya da maaş hesabını yeni dönemde bankaya taşıyacak olan yeni müşterilere, eczane ve market alışverişleri karşılığında 360 TL’ye varan para puan hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi.

QNB Finansbank Emekli Alışveriş Kampanyasının Ayrıntıları

QNB Finansbank tarafından geliştirilmiş olan emekli alışveriş kampanyasının detayları belli oldu. Banka, emekli maaşı hesabını kendi bünyesinden alan CardFinans kredi kartı sahibi müşterilerine 50 TL ve üzeri tutarlarda ki market ve eczane alışverişlerine yüzde 5 indirim sağlanacağını bildirdi.

QNB Finansbank Emekli Alışveriş Kampanyası Başvurusu

QNB Finansbank’ın emekli vatandaşlar için geliştirmiş olduğu alışveriş kampanyasından yararlanabilmek için öncelikle emekli maaşı hesabının banka bünyesine taşınması için talimat verilmesi gerekmektedir. Söz konusu hesap taşıma talimarı, banka şubeleri, bankanın mobil uygulaması ya da internet bankacılığı kanalı ile verilebilmektedir.

Emekli maaşı hesabının QNB Finansbank’a taşınmasının ardından bankanın emekli müşterilerine sunmuş olduğu CardFinans kredi kartı ürününe sahip olunması, ilgili alışveriş kampanyasına katılım yapılabilmesi için yeterlidir.