PTT son yaptığı açıklamaya göre kefilsiz ve şartsız ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. PTT'nin vereceği krediye başvurabilmek için tüm detaylar...

PTT son yaptığı açıklamaya göre kefilsiz ve şartsız ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. PTT'nin vereceği krediye başvurabilmek için tüm detaylar... İhtiyacı olan vatandaşlara destek olmak için kredi verilmeye bugün başlandı. Üstelik tüm ihtiyaç sahipleri hiçbir şarta dayandırılmadan kredi desteği verilecek. İşte detaylar..

Ramazanın yaklaşmasıyla artan market ve ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, uygun ihtiyaç kredisi aramaya başladı. İhtiyaç kredisiyle birlikte rahatlayacak tüm ihtiyaç sahipleri kefilsiz ve şartsız şekilde başvuru yapabilecek. PTT ve Aktifbank işortaklığı ile gerçekleştirilen bu planda ihtiyaç sahiplerii 30.000 TL' ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek. İhtiyaç sahipleri PTT şubelerinden kredi başvurularını hızlı bir şekilde yapabilir ve nakit ihtiyaçlarını giderebilirler. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak rahat bir nefes alacağı bu avantajlı kredi tekliflerini şubelere giderek daha detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

PTT ile Aktifbank'ın birlikte çalıştığı bu kampanyada emeklilere de avantajlı kredi teklifleri ve ödeme kolaylıkları sağlanmaktadır. Emekli kişiler ihtiyaçlarıını giderebilmek için başvuruda bulunarak kredilerini alabilirler. PTT üzerinden başvuruda bulunacak kişler, koşulsuz ve kefilsiz şekilde kredi verildiğini bilmesi gerekmekte. Aktifbank ve PTT işbirliği sayesinde ihtiyaç sahipleri 30.000 TL' ye kadar kredi sahibi olabiliryor. Verilen krediler düşük faizli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Hergün artan ihtiyaçlar nedeniyle krediye ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına koşan PTT, yaptığı avantajla birlikte büyük bir rahatlama sağlayacak. Şartı bulunmayan bu kredi ödemelerini almak için en yakın PTT şubesine giderek daha detaylı şekilde bilgi alabilirsiniz. İhtiyaç kredileri 2.99'dan başlayan ffaiz oranıyla vatandaşlara sunulmaktadır. 36 ay vade seçeneği ile ihyitaç kredinizi hızlı bir şekilde alarak tüm ramazan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.