Uzun zamandır iş arayanlara müjde! PTT'nin personel alımı alarmı çalmaya başladı. Haberi duyan sevinçten en yapacağını şaşırdı. Peki PTT personell alımı şartları nelerdir? PTT personel alımı en zaman olacak? İşte detaylar...

Uzun zamandır iş arayanlara müjde! PTT'nin personel alımı alarmı çalmaya başladı. Haberi duyan sevinçten en yapacağını şaşırdı. Peki PTT personell alımı şartları nelerdir? PTT personel alımı en zaman olacak? İşte detaylar...

İşsizlik sayısının artması ile birlikte gözler yen iş ilanlarına ve alanlarına çevrilmiş durumda. İş isteyen ve iş alımlarını gözü kulağı gibi inceleyen pek çok kişiyi sevindirecek o haber geçtiğimiz gün geldi. PTT tarafından yapılan duyurulara göre yeni personel alımı iş arayan herkesin heyecanlanmasına neden oldu. Peki yeni personel alımı yapaacağı konuşulan PTT kaç kişi alacak? Şartları neler? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

PTT Çalışan Alımı Ne Zaman Olacak?

Açık olan birçok pozisyonda çalışan alımı yapan PTT gerek görğlen tüm departmanlarda çalışana ihtiyaç duydu. 2022'nin ilk alımlarını gerçekleştirecek olan PTT iş arayışında olan pek çok kişiyi çok sevindirdi. Bu güzel haber sadece iş arayanlar için gelmedi. PTT'nin bir diğer müjdesi ise staj yeri arayışında olan kişilere yapıldı. Stajyer alımı yapacak olan PTT bu alanda çalışmak isteyen pek çok öğrencinin de sevinmesini sağladı. İşte detaylar...

Hem personel hem de stajyer alımı yapan PTT başvuruları kendi web sitesi üzerinden yapacak. Personel alımlarına katılmak isteyen kişilerin web sitesinden başvuru yapabileceği bu personel alımı sonrası ise mülakat gerçekleştirilecek. Web sitesinden yapılacak başvuru sonrası sözlü ya da yazılı mülakata girecek olan kişiler tüm uygulanan prosedürlerin ardından değerlendirilerek işe alınacak. PTT alımında yapılacak değerlendirme de işe alım şartları ise şu şekilde;