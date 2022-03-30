Uzun zamandır iş arayanlara müjde! PTT'nin personel alımı alarmı çalmaya başladı. Haberi duyan sevinçten en yapacağını şaşırdı. Peki PTT personell alımı şartları nelerdir? PTT personel alımı en zaman olacak? İşte detaylar...
Uzun zamandır iş arayanlara müjde! PTT'nin personel alımı alarmı çalmaya başladı. Haberi duyan sevinçten en yapacağını şaşırdı. Peki PTT personell alımı şartları nelerdir? PTT personel alımı en zaman olacak? İşte detaylar...
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İşsizlik sayısının artması ile birlikte gözler yen iş ilanlarına ve alanlarına çevrilmiş durumda. İş isteyen ve iş alımlarını gözü kulağı gibi inceleyen pek çok kişiyi sevindirecek o haber geçtiğimiz gün geldi. PTT tarafından yapılan duyurulara göre yeni personel alımı iş arayan herkesin heyecanlanmasına neden oldu. Peki yeni personel alımı yapaacağı konuşulan PTT kaç kişi alacak? Şartları neler? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
PTT Çalışan Alımı Ne Zaman Olacak?
Açık olan birçok pozisyonda çalışan alımı yapan PTT gerek görğlen tüm departmanlarda çalışana ihtiyaç duydu. 2022'nin ilk alımlarını gerçekleştirecek olan PTT iş arayışında olan pek çok kişiyi çok sevindirdi. Bu güzel haber sadece iş arayanlar için gelmedi. PTT'nin bir diğer müjdesi ise staj yeri arayışında olan kişilere yapıldı. Stajyer alımı yapacak olan PTT bu alanda çalışmak isteyen pek çok öğrencinin de sevinmesini sağladı. İşte detaylar...
Hem personel hem de stajyer alımı yapan PTT başvuruları kendi web sitesi üzerinden yapacak. Personel alımlarına katılmak isteyen kişilerin web sitesinden başvuru yapabileceği bu personel alımı sonrası ise mülakat gerçekleştirilecek. Web sitesinden yapılacak başvuru sonrası sözlü ya da yazılı mülakata girecek olan kişiler tüm uygulanan prosedürlerin ardından değerlendirilerek işe alınacak. PTT alımında yapılacak değerlendirme de işe alım şartları ise şu şekilde;
- 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde
- istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
- On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.