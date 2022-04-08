Türkiye'nin en önemli kurumları arasında yer alan PTT resmi sayfasından açıklama yaptı. 55 bin kişiye istihdam sağlanacak. PTT Müjdeli Haberi Verdi! PTT Tüm Zamanların En Büyük İşe Alımını Gerçekleştiriyor! PTT 55 Bin Personel Alımı Yapacak!

Türkiye'nin en önemli kurumları arasında yer alan PTT resmi sayfasından açıklama yaptı. 55 bin kişiye istihdam sağlanacak. Tüm zamanların en büyük alımları arasında yer alan bu ilan ile birlikte 55 bin vatandaş PTT'de çalışma imkanı yakalayabilecek. Peki başvurular nereden yapılacak? PTT işe alım şartları neler? İşte detaylar haberde yer alıyor.

PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT yeni yılın gelmesi ile birlikte yaptığı açıklama ile birlikte yakın süreçte 55 bin personel istihdamı sağlayacağını açıklamıştı. Vatandaşlar 55 bin personel alımının ise ne zaman yapılacağına dair araştırmalar sürdürüyor. PTT'den kısa süre içerisinde gelmesi beklenen muhtemel haber ile birlikte vatandaşlar iş imkanına erişebilecek.

2022'de PTT personel alımlarının Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yakın zaman önce açıklanan haber ile birlikte 55 bin vatandaşa istihdam sağlanacak iken alımların ise nereden, ne zaman ve hangi şartlar koşulunda alınacağı bildirilmemişti. Bu detaylara ise Gürses Gazetesi editörleri erişti. İşte aranan tüm o yanıtlar..

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT tarafından gerçekleştirilecek işe alımlar ile birlikte vatandaşlar başvuru ve müracaatların nereden gerçekleştireceğini araştırıyor. PTT personel alımları için başvurular nereden yapılıyor?

PTT tüm işe alımlarında müracaat işlemlerini resmi web sayfası üzerinden gerçekleştirmektedir. Vatandaşlara sağlanacak bu iş imkanı ile birlikte 55 bin kişi Türkiye genelinde işe başlayacak. Personel alımları için sık sık PTT resmi internet sayfasını ziyaret etmeniz gerekmektedir.

55 bin personel alım başvuruları açılır açılmaz ise gursesgazetesi.com adresinde sizlerle paylaşılacak. Peki PTT personel alımları için şartlar neler?

PTT İŞE ALIM NASIL YAPILIYOR?

Bir devlet kurumu olan PTT'de işe alımlar başvuru ile gerçekleştirilmektedir. Başvuran adaylar için yazılı sınav gerçekleştirilmektedir. PTT 55 bin personel alımında yazılı sınav gerçekleştirerek en yüksek puan alan adayları işe alımını gerçekleştirecek.

PTT İŞ BAŞVURU YAZILI SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

PTT'nin iş başvurusu için gerçekleştirdiği yazılı sınavların ücretleri bulunmaktadır. Yazılı sınav ücretleri ise 25 ila 75 TL arasında değişirken bu ödemeler ise PTT ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilmektedir.

PTT YAZILI SINAV KONULARI

Türkçe paragraf, yazım kuralları ile dilbilgisi kuralları,

Sayısal ve mantıksal akıl yürütme,

Sözel Akıl yürütme,

Temel Yurttaşlık bilgisi,

Genel kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,

Ölçme becerisi.

PTT yazılı sınavına girecek adayların üstteki konulara özen ve hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Girecekleri alan için yeterli puana ulaşan adaylar işe alımları gerçekleştirilecek.