Artan gıda fiyatlarının sonrasında ayçiçek yağ fiyatları rekor zam almıştı. PTT Avm Ayçiçek Yağlarına %30 İndirim Yaptı! En Ucuz Ayçiçek Yağı Arayanlara Güzel Haber Geldi, İndirim Devam Ediyor!

Artan gıda fiyatlarının sonrasında ayçiçek yağ fiyatları rekor zam almıştı. Türkiye'de en fazla fiyatları artan ürünler arasında yer alan ayçiçek yağını uygun fiyatlara bulmak günümüzde oldukça zor duruma gelirken zincir marketler ve e-ticaret şirketleri ise kampanyalarına devam ediyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıla oranla rekor zam alan ayçiçek yağı PTT Avm'de avantajlı fiyatlar ile satışa çıktı. Vatandaşın gündeminde olan ayçiçek yağı fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar uygun fiyatlar ile ayçiçek yağ satın almak isterken güzel haber ise E-PTT Avm'den geldi.

PTT Avm yaptığı indirim ile vatandaşa ucuz ayçiçek yağı satacak. Buna göre PTT Avm'de Komili, Bizim, Bir Yağ ve TMO ayçiçek yağı fiyatları %30 indirime girdi.

PTT AVM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

PTT Avm yaptığı indirim ile birlikte TMO Ayçiçek Yağı 5 Litre ürünü 129 TL'den satışa çıktı. Vatandaşlar kargo bedeli ödemeden 129 TL'e 5 litrelik ayçiçek yağına sahip olabilecek. Teneke 5 litre TMO ayçiçek yağı fiyatı 129 TL ile marketlerden uygun fiyatlara PTT Avm'de satışa sunuldu.

Piyasanın %15 aşağısına çekmeye hazırlanan ayçiçek yağı fiyatlarında toplamda %30'luk indirim gelirken PTT Avm'e büyük ilgi geldi. Buna göre ise başta TMO olmak üzere, Komili Yağ, Bizim Yağ ve Bir Yağ markalı ayçiçek yağlarında indirim şimdi başladı.

Komili Ayçiçek Yağı 1 Litre 52,95 TL'e düştü. Yudum Ayçiçek Yağı 1 Litre 53,05 TL'e düşerken Orkide Ayçiçek Yağı 1 Litre ise 72,09 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Karam marka 1 litrelik pet ayçiçek yağı fiyatı ise 37,02 TL'e satışa çıktı.

Tarım kredi marketlerine ait marka olan Birlik markası ayçiçek yağı fiyatı ise 2 litresi 73 TL'den satışta yer alıyor. PTT Avm bir diğer indirimi ise Yudum ayçiçek yağlarında yaptı. Buna göre Yudum 2 litre pet ayçiçek yağı fiyatı 89,27 TL'e düştü.

Ülker markasına ait olan Bizim markalı 5 litrelik pet ayçiçek yağı fiyatı 152,99 TL'den PTT Avm'de müşterileri bekliyor. PTT Avm'de ayçiçek yağı ürünlerinin 5 litrelik paketleri ise ücretsiz kargo ve teslimat özelliği ile satışta yer aldı. İndirimler ay sonuna kadar devam edecek.