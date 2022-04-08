PTT'den herkese 2000 TL kredi imkanı! Son zamanlarda vatandaşların nakit ihtiyaçlarına yetişen PTT'den bir kredi hamlesi daha geldi. Peki; PTT 2000 TL kredi nasıl alınır, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?

Son zamanlarda para ihtiyacı olan vatandaşların ilk başvuru adresi olan PTT'den bayram öncesi ihtiyaç kredisi imkanı duyuruldu. 18 yaş üstü tüm vatandaşların başvurabildiği bu kredi kolay başvuru imkanıyla da dikkat çekiyor. Peki; PTT kredisine nasıl başvurulur?

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PTT Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT'den bayram öncesi kredi almak isteyen kişilerin, başvuru yapmak için birkaç seçeneği bulunuyor. Kolay bir şekilde kredi imkanı sunan PTT'nin bayram öncesi ihtiyaç kredisine PTT şubeleri, mobil bankacılık ve SMS yolu ile başvuru yapılabilen ihtiyaç kredisi pek çok kişiye kolaylıkla verilebiliyor. SMS yolu ile başvuru yapmak isteyen vatandaşların; PTT yazıp, boşluk bırakıp TC Kimlik numaralarını 3050 numarasına göndermesi gerekiyor. Yapılan kredi başvuruları, ortalama 10 dakika içinde sonuçlanarak başvuranlara bildirilir. Kredisi onaylanmış kişiler diledikleri PTT şubesinden ya da adreslerinden kredilerini alabilirler.

PTT 2000 TL Kredi Alma Şartları Nelerdir?

PTT'nin bayram öncesi verdiği bu krediden yararlanmak için gereken şartlar oldukça az. 18 yaşını doldurmuş olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kredi başvurusu yapabiliyor. PTT ve Aktif Bank ortaklığı ile yürütülen kredi çalışması, vatandaşların kolaylıkla kullanılabilmesi için pek çok kolaylık sağlıyor. Kefil ya da gelir belgesi aranmayan bu krediye başvuru yapanların kredi notu da büyük ölçüde görmezden geliniyor.

Kredisi Onaylanan Vatandaşlar Ne Yapmalı?

Bayram öncesinde vatandaşlara verilen 2000 TL ve üzeri tutardaki PTT ihtiyaç kredisine başvuran vatandaşların başvurularının onaylanması durumunda telefon ile aranarak başvurularını teyit etmeleri gerekmektedir. Başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar, diledikleri PTT şubesinden ve ev ya da iş adreslerinden kredilerini temin edebilirler.

PTT İhtiyaç Kredisi Neden Onaylanmaz?

PTT ihtiyaç kredisi kolaylıkla onaylanmaktadır. Ancak; bazı durumlarda kredi başvuruları onaylanmayabilir. Sicili bozuk olan, banka geçmişleri kötü olan ve kredi notu riskli görülen vatandaşların kredileri onaylanmayabilir. Kredisi onaylanmayan kişilerin, bir sonraki kredi başvurularında olumlu sonuç alabilmeleri için sırasıyla bu işlemleri yapmaları gerekmektedir;