UEEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçları tamamlandı. PSV ile Leicester City karşılaşması heyecanla takip edildi. Sonuç ne oldu? PSV- Leicester City maçı kaç kaç bitti? Yarı finale hangi takım yükseldi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında 14 Nisan akşamı oynanılan maçlarda PSV- Leicester City maçı en çok dikkat çeken ve en çok izlenen maçlardan biri oldu. Sahadan bir farkla mutlu ayrılan taraf konuk ekip Leicester City oldu. PSV karşısında 2-1 galip gelen takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalde boy gösterme hakkı kazandı. Turnuvadan elenen PSV takımı, taraftarları tarafından sosyal medyada destek buldu. Karşılaşma, milyonlarca futbol sever tarafından dünya çapında canlı olarak takip edildi. Türkiye'de Avrupa kupalarının yayıncı kuruluşu olan Exxen'de yayınlanan maçı pek çok Türk futbol sever de takip etti. Peki PSV- Leicester City maçında öne çıkan anlar neydi?

PSV- Leicester City Maç Özeti

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'de PSV'nin evi Philips Stadı'nda başladı. Taraftarların tribünde boş koltuk bırakmadığı maç, tempolu ve hızlı bir başlangıç yaptı. İlk dakikalarda her iki takım da şansını denedi. 27'nci dakikaya kadar oldukça keyifli ve seyir zevki yüksek bir şekilde devam eden maçta, Mario Götse'nin asistiyle Eran Zahavi PSV'nin ve maçın ilk golünü kaydetti. İlk yarıda gol sonrasında pozisyonlar yaşanmış olsa da ikinci bir gol sesi gelmedi. PSV'nin soyunma odasına 1-0 üstün gitmesi Leicester City taraftarının sosyal medyada tepkilerine yol açtı.

Maçın ikinci yarısına Leicester City iki oyuncu değişikliği ile başladı. ikinci yarıda gol bulmak ve en azından durumu eşitlemek isteyen takım taktiksel değişikliklere de gitti. İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyen ekip bolca fırsat buldu. Dakikalar 77'yi gösterirken Perez'in asisti ile James Maddison takımı Leicester City için bir şansın doğmasını sağladı. Leicester City Maddison'un golü ile 2-1 öne geçti. Dakikalar 88'i gösterirken Ricardo Pereira takımı Leicester City için fileleri havalndırdı. Maç, 90+ 6 dakika içerisinde Leicester City'nin PSV'ye karşı 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Konuk ekip tur atlamanın sevincini yaşadı.

PSV- Leicester City Maç İstatistikleri

Toplam Şut

PSV: 11

Leicester City: 15

İsabetli Şut

PSV: 4

Leicester City: 5

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