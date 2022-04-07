Garanti BBVA sene başında geliştirmiş olduğu emekli promosyonu hizmetinde güncellemeye gittiğini duyurdu. İşte bankanın güncel promosyon tutarlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni dönemde emekli müşteri sayısını arttırabilmek ve müşterilerine nakit desteği sağlayabilmek amacı ile emekli promosyonu kampanyası geliştirdiğini duyuran Garanti BBVA, promosyon tutarlarında güncelleme yaptığını bildirdi.

Garanti BBVA Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Düzenlediği kampanyaların avantajlı fırsatları sayesinde Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olmayı başarmış olan Garanti BBVA, sene başında 2 bin 500 TL olarak duyurduğu emekli promosyonu kampanyasını güncellediğini bildirdi. Banka, emekli maaşı hesabını kendi bünyesine taşıyan ve maaşını 3 yıl boyunca bankadan alacağını taahhüt eden yeni müşterilerine 2 bin 750 TL’ye kadar varan emekli promosyonu hizmeti sunacağını duyurdu.

Garanti BBVA’nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan yeni promosyon kampanyasının güncel tutarları şu şekilde belirlendi:

1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara (1.500 TL dahil değil): 1.850 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.300 TL

2.500 TL’den fazla emekli maaşı alanlara: 2.750 TL

Garanti BBVA’dan Yakınını Getir Kampanyası

Emekli promosyonu kampanyasını güncellerken yeni bir kampanya daha geliştirdiğini bildiren Garanti BBVA, emekli müşterilerine karşılıksız bir ödeme daha yapacağı bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili promosyon kampanyasından yararlanan ve bu esnada bir yakınını da banka bünyesine dahil eden emekli müşterilere, 250 TL daha ödeme yapılacağı bilgisi kaydedildi.

Garanti BBVA Emekli Promosyonu Başvurusu Nereden Yapılır?

Garanti BBVA tarafından geliştirilmiş olan 2 bin 750 TL üst limitli emekli promosyonu kampanyasına ve 250 TL ödemeli yakınını getir kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşların, bankanın mobil uygulamasını indirmeleri, banka şubesine gitmeleri ya da bankanın internet bankacılığı kanalına giriş yapmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilmiş olan başvuru kanallarından birini tercih ederek emekli maaşı hesabını taşıma talimatını veren ve bir yakınını banka bünyesini dahil eden emekli vatandaşlar, başvurularının onaylanmasını takiben 3 gün içerisinde 3 bin TL tutarında ki karşılıksız nakit ödemelerine erişim sağlayabilmektedirler.