Küresel ekonomi piyasalarında dalgalanmalar devam ederken, benzer hareketlilikler yurtiçi piyasalarda da yaşanıyor. Piyasalarda dolar kurunun gidişatına ilişkin tahminler gelmeye devam ederken, dolar adına bir kritik tahmin de Osman Altuğ’dan geldi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimine başlaması ile birlikte küresel piyasalarda hareketli dönemler de başladı. Pandemi sürecinde merkez bankalarının bolca para basması, enflasyonu yükselten en önemli unsurlardan biri olmuştu. Yükselen küresel enflasyon karşısında emtia piyasasında da fiyatlar hareketlenirken, benzer bir hareketlilik yurtiçi piyasalarda dolar kurunda da görülmüştü. Savaşın başlaması ile birlikte bu hareketliliklerde doz artarken, dolar kuru adına yatırımcılar uzman ve analist yorumlarını değerlendirmeye başladı. Bu kapsamda dolar kuru adına bir kritik tahmin de Prof. Dr. Osman Altuğ’dan geldi. Altuğ, katıldığı bir Youtube programında dolar kuruna ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu. Altuğ açıklamalarında, TL karşısında değer kazanan dolar ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye de tepki gösterdi.

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Osman Altuğ’dan Kritik Ekonomi Yorumu

Katılığı Youtube programında dolar kuruna ilişkin açıklamalarda bulunan Altuğ, Bakan Nureddin Nebati’nin dile getirdiği “Biz dolar işini hallettik, doların hakkından geldik” sözlerini hatırlattı ve buna ilişkin olarak “Paranın değerini üretim gücü belirler” sözlerini dile getirdi. Türkiye’nin ürettiğinin 2-3 katını tükettiğini ifade eden Altuğ yaptığı açıklamada “Tüketim azdığı için sizin dolar ihtiyacınız sürekli olarak artıyor. Dışa bağımlı olduğunuz için. Bir yandan da finansal açıklarınızı kapatmak için Merkez Bankası full time çalışıyor ve sürekli para basıyor. Bir ülkede paranın hacmi üretimden daha fazla arttıkça enflasyon artar. Bu artık bilinen bir gerçek ve iktisadi bilgidir” dedi.

“Doları Durduramayacaklar”

AKP hükümetinin 2002 yılından bu yana Türkiye’yi ithal cenneti haline getirdiğini ifade eden Altuğ “Üretmeyi unuttuk ve tükettik bol bol. Bu da Türkiye’yi yıkmıştır. 2006’da paradan sıfır attık, şimdi enflasyon ile birlikte iki sıfır koyduk” dedi. Altuğ Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da “Ekonomi işini ehli kişilere vermeli” tavsiyesinde bulundu. Altuğ açıklamasında “Paranın değerini üretim belirler. Doları durduramayacaklar. Suudi Arabistan’dan geleceği söylenen swap karşılığı para çözüm olmaz” dedi.