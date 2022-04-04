Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik şartlarını yerine getirmemiş olan bazı vatandaşlara, yapmış oldukları prim ödemelerinin geri iade edileceğini duyurdu. İşte SGK tarafından yapılmış olan açıklamanın detayları…

Sosyal Güvenlik Kurumu, bir meslek kolunda 4A’lı ya da 4B’li olarak çalışıyor ya da çalışmış olan ülke vatandaşlarına, çeşitli şartları sağlamaları durumunda yaşlılık dönemleri için emeklilik maaşı ödemektedir. Ancak şartlardan biri olan prim ödemesinin tamamlanmış, diğer iki şarttan birinin tamamlanmamış olması durumunda emekli olmak söz konusu değildir.

Prim ödemelerini tamamlamış ancak yine de emekli olamayan vatandaşlar, yapılan ödemeleri geri alıp alamayacaklarını merak etmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu yapmış olduğu açıklama ile bu durumu bir netliğe kavuşturmuştur.

SGK Prim Ödemeleri Geri Ödeniyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu, ülke sınırları içerisinde yaşayan ve bir iş kolunda sigortalı olarak çalışan vatandaşlara yaş, sigortalılık süresi ve prim ödemesi şartlarını sağlamaları durumunda emeklilik maaşı ödemektedir. Belirtilmiş olan 3 şarttan herhangi birinin sağlanmamış olması, emekli olmaya engeldir.

Prim ödemesini tamamlamış olmasına rağmen yaş ya da sigortalı olma süresini şartını sağlayamayan vatandaşlar, prim ödemelerini toplu bir şekilde geri alabilmektedirler.

SGK Prim Ödemeleri Hangi Şartlarda Geri Ödenir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan prim ödemesi ve diğer iki şarttan birini yerine getirmiş olan vatandaşlar, prim ödemelerini toplu alabilmektedirler. Emekli olabilmek için belirlenmiş olan 3 şarttan en az 2’sini yerine getiren 4A’lılara, 2008 yılından önce yaptıkları işveren ve işçi prim ödemeleri ödenmektedir. Aynı şartları yerine getirmiş olan 4B’lilere ise yalnızca 2008 yılından önce yapılmış olan işçi ödemeleri geri iade edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemesi yapmış olan kişinin vefat etmiş olması durumunda, ilgili hak sahibi de prim ödemesini geri almak için başvuruda bulunabilmektedir.

SGK Prim Ödemelerini Geri Almak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emekli olmak isteyen vatandaşlar için belirlemiş olduğu şartlardan yalnızca prim ödemesini ve diğer iki şarttan birini yerine getirmiş olan vatandaşlar, yapılmış olan prim ödemelerini toplu olarak geri alabilmek için durumlarını belirten bir dilekçe yazmalı ve ilgili kurumun istediği diğer evrakları başvuru dilekçesinin yanında konumlandırmalıdırlar.

SGK dilekçesini yazan ve diğer ilgili evrakları tamamlayan vatandaşlar, Sosyal Hizmet Müdürlüklerine ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek prim ödemelerinin hesaplarına toplu bir şekilde iade edilmesini sağlayabilirler.