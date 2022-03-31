Yoğun bir gün geçiren kişiler için hızlı ve pratik şekilde yapabileceğiniz en lezzetli fırında sebzeli tavuk tarifini sizler için hazırladık. Kolay şekilde hazırlayabileceğiniz tarif aynı zamanda lezzetiyle tüm enerjinizi yenileyecek.

Yoğun bir gün geçiren kişiler için hızlı ve pratik şekilde yapabileceğiniz en lezzetli fırında sebzeli tavuk tarifini sizler için hazırladık. Kolay şekilde hazırlayabileceğiniz tarif aynı zamanda lezzetiyle tüm enerjinizi yenileyecek.

İster ev hanımı olun ister öğrenci bu tarifle birlikte en güzel ve hızlı şekilde yemek hazırlayabileceksiniz. Yorgun olduğunuzda bile kolayca hazızrlayacağınız fırında sebzeli tavuk tarifini sizler için hazırladık. İşte fırında sebzeli tavuk tarifi..

Fırında Sebzeli Tavuk Tarifi:

Gerekli Malzemeler:

7 adet piliç ızgara tava,

1 adet kabak,

2 adet kapya biber,

2 adet çarliston biber,

3 adet patates,

10 adet arpacık soğan,

2 adet domates.

Tavuk sosu için gerekli malzemeler:

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı sıvı yağ

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Fırında Sebzeli Tavuğun Hazırlanışı ve Püf Noktalar

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Tavuk sosunun yapımı için orta büyüklükteki bir kaba salça, sıvı yağ, sarımsak, tuz ve baharatlar koyularak iyice karıştırılır. Tavuklar paket içerisinden çıkarılarak hazırlanan sos tavuklara iyice yedirilir. Fırın tepsisine yapışmaz kağıt serilerek sosa bulanmış tavuklar tepsi içerisine alınır. Tavukları hazırladığımız sosun kalanının içerisine çarliston biber, doğranmış kabak, domates, adoğranmış rpacık soğan, doğranmış domates, doğranmış kapya biber, ve son olarak patatesler eklenerek sosla karıştırılır. Sonrasında bu sebseler de fırın tepsisinin içerisine konulur. Sosun hazırlandığı kapta bulunan son soslar tavukların üzerine dökülür. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına atılarak 50 dakika boyunca tavuklar kızarana kadar pişirilir. Güzelce pişirilmiş fırında sebzeli tavuk yemeğiniz hazır. İlk sıcağı geçmesinin ardından sevdiklerinize servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.