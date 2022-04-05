A101 Market, 2-8 Nisan Haftanın Yıldızları aktüel ürün kataloğunu yayınlayarak, pek çok kategori ürününde indirime gittiğini duyurdu. İşte A101’in yeni indirim kataloğuna ilişkin ayrıntılar…

A101 Market, uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapmak isteyen vatandaşların heyecan ile beklediği Haftanın Yıldızları ürün kataloğunu yayınladı. Katalogda, birbirinden farklı kategorilerde yer alan birçok ürünün satış fiyatına indirimler yapıldığı görüldü.

A101 Haftanın Yıldızları Temel Gıda İndirimleri

A101 Market tarafından yayınlanmış olan 2-8 Nisan Haftanın Yıldızları aktüel ürün kataloğunda bazı gıda ürünlerinin ve çay ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Altın Bal Çiçek Balı 850 g: 42 TL yerine 22,40 TL

Doğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay 100’lü: 27,45 TL yerine 14,95 TL

Yayla Osmancık Pirinç kg: 21,95 TL yerine 12,95 TL

Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 g: 14,75 TL yerine 12,90 TL

Muratbey Sürmeli Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 g: 46,75 TL yerine 34,95 TL

Milkten Rulo Kaymak 150 g: 15,35 TL yerine 12,95 TL

A101 Haftanın Yıldızları Kişisel Bakım ve Hijyen Ürünleri İndirimleri

A101 Market tarafından yayınlanmış olan 2-8 Nisan Haftanın Yıldızları aktüel ürün kataloğunda bazı kişisel bakım ürünlerinin ve diğer hijyen ürünlerinin fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu. Söz konusu ürünler ve indirimli satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 800 ml: 36,50 TL yerine 17,95 TL

Finish Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 42’li: 60,30 TL yerine 29,95 TL

Colgate Diş Fırçası 1+1: 27,90 TL yerine 11,90 TL

Colgate Triple Action Diş Macunu 2x 75 ml: 27,90 TL yerine 11,90 TL

Restorex Şampuan Çeşitleri 500 ml: 24,65 TL yerine 10,90 TL

Selpak Parfümlü Tuvalet Kağıdı 8’li: 40 TL yerine 19,95 TL

A101 Haftanın Yıldızları Diğer İndirimli Ürünler

A101 Market tarafından yayınlanmış olan 2-8 Nisan Haftanın Yıldızları aktüel ürün kataloğunda, bazı tekstil ürünlerinin, mutfak ürünlerinin ve atıştırmalık ürünlerin de uygun fiyatlar aracılığı ile satışa sunulduğu gözlendi. Söz konusu indirimli ürünler ve satış fiyatları şu şekilde belirlendi: