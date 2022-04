Kripto para piyasalarında görülen dalgalı fiyat hareketleri, belirsizliğe neden oluyor. Önünü görmek ve doğru yatırımları yapmak isteyen yatırımcılar, analist değerlendirmelerini takip ediyor. Bu kapsamda ünlü bir analist 3 altcoin için kritik tahminlerini paylaştı.

Kripto para piyasalarında Kasım 2021 döneminde Bitcoin (BTC) düşüş eğilimine geçti ve bununla birlikte piyasalarda genel bir düşüş hakimiyeti başladı. Ocak ayında hızlanan düşüşler zaman zaman yerini yukarı yönlü hareketlere bırakmış olsa da Bitcoin öncülüğünde piyasadaki bu değer kayıpları kendisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bir kez daha derinleşen düşüşler, bu haftada da etkisini göstermeye devam edince, Twitter’da “Altcoin Sherpa” ismi ile tanınan ünlü analist, bazı altcoinlere yönelik kritik tahminlerini paylaştı. Analiste göre bu altcoinler önümüzdeki günlerde kendi fiyat rekorlarını kırarak yatırımcılarına çok ciddi kazançlar sağlayabilir.

Analistin NEAR Yorum ve Tahminleri

Twitter’da 172 binden fazla takipçisine yönelik paylaşımlarda bulunan Sherpa, ilk olarak analizinde Near Protocol’ün yerel token’ı olan NEAR’a yer verdi. Sherpa, NEAR’ın tüm zamanların fiyat rekorunu kırmadan önce fiyatında düşüş görülebileceğini ifade etti. Piyasa değerine göre en büyük 17. kripto para birimi konumunda bulunan NEAR, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte gelen %0,41’lik değer artışı ile 16,29 dolar seviyesinde işlem görüyor. NEAR adına yorumlarda bulunan Sherpa, NEAR’a girişlerde 14 dolar seviyesinin harika bir seviye olacağını öne sürdü.

Analistin AVAX Yorum ve Tahminleri

Sherpa analizlerinde ikinci sırayı ise Avalanche’a (AVAX) ayırdı. AVAX’ın üstel hareketli ortalamasına bakıldığında ağır bir düşük performans gösterdiğini ifade eden Sherpa, AVAX’ta düşük oranlı yükseliş beklediğini ifade etti. AVAX CoinMarketCap verilerine göre yazım sırasında, son 24 saatte gelen %0,14’lük düşüş ile 76,86 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasa değeri ile en büyük 10. kripto para birimi konumunda bulunan AVAX, son 1 haftalık süreçte %17’den fazla değer kaybı yaşadı.

Analistin ZIL Yorum ve Tahminleri

Analist listesinde son olarak Zilliqa’nın yerel token’ı ZIL’e yer verdi. ZIL için eğilimin hala düşüş yönünde olduğunu düşündüğünü ifade eden Sherpa, ZIL adına olası düşüş tahminini paylaştı. Yazım sırasında ZIL, CoinMarketCap verilerine göre geçtiğimiz hafta yaşadığı %16’lık değer kaybı sonrası 0,1074 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasa değeri ile ZIL en büyük 77. kripto para birimi konumunda bulunuyor.