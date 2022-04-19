19 Nisan tarihi itibari ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Polonyalılar'a özel bildiri yayınlandı. Polonyalılar Türkiye'ye Vizesiz Girebiliyor Mu? Polonyalılara Vize Muafiyeti 2022

19 Nisan tarihi itibari ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Polonyalılar'a özel bildiri yayınlandı. Türkiye'ye vizesiz girebilecek ülkeler arasına Polonya Cumhuriyeti'de eklendi. Buna göre Polonya vatandaşları belirtilen şartlar dahilinde Türkiye'ye turistik amaç ile vizesiz giriş sağlayabilecek. Turizm için alınan bu karar doğrultusunda ise yaz aylarında birçok Polonya vatandaşının Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.

Türkiye'de turizm için yapılan planlamalar doğrultusunda çalışmalar sürerken birçok Avrupa Birliği ülkesine vizesiz giriş hakkı açılmaya başlandı. Buna göre ise bugün alınan karar ile birlikte Polonya vatandaşları Türkiye'ye turistik amaçlı seyahat nedeniyle vizesiz giriş gerçekleştirebilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

19 Nisan tarihli Resmi Gazete’de “Polonya Cumhuriyeti’nin Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar” yayımlandı.

Yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Polonya Cumhuriyeti’nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.