Polis Akademisi resmi sosyal medya hesabından 81 ilde 3250 bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Alımların ne zaman yapılmaya başlanacağı herkes tarafından merak ediliyor. Bekçi alımları için yerine getirilmesi gereken şartlar nelerdir?

Polis Akademisi resmi sosyal medya hesabından 81 ilde 3250 bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Alımların ne zaman yapılmaya başlanacağı herkes tarafından merak ediliyor. Bekçi alımları için yerine getirilmesi gereken şartlar nelerdir? Detaylar ve daha fazlası gursesgazetesi.com'da..

Dün akşam saatlerinde yapılan paylaşıma göre, Polis Akademisi 81 ilde istihdam sağlamak üzere çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamayla birlikte alımların ne zaman yapılacağı ve şartlarının ne olduğu merak edilmeye başlandı. Yapılan açıklamayla birlikte bekçi olmak isteyen kişiler başvuruda bulunmak gerekli açıklamanın gelmesini bekliyor.

Polis Akademisi, Twitter üzerinden yayımladığı paylaşımla birlikte birçok kişinin ilgisini çekmiş durumda. Paylaşımda yapılan bekçi alımları birçok kişi tarafından istenirken bekçi olmak için bazı şartlar gerekmekte.

Bekçilik Başvuru Şartları Nelerdir?

Yapılan düzenlemeye göre bekçi başvurusunda bulunmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar şu şekilde sıralanmakta;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

2022 Bekçi Maaşı Ne Kadar?

İlkokul mezunu bekçi maaşı 6.292 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 6.516 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 6.811 TL olarak belirlendi.

Polis Akademisi resmi internet sitesinden dün yayımlanan yazı şu şekilde;

"7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."