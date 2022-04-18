Altın fiyatları gündemin etkisiyle beraber dalgalı seyrine devam ediyor. Birçok kişinin takip ettiği ünlü isim İslam Memiş altın fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Peki, altın hangi seviyelere yönelecek? İşte detaylar...

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmeler hem vatandaşın bütçesini hem de ülke bütçesini direkt olarak etkiledi. Yükselen dolar kurunu kontrol altına almak adına piyasaya sürülen dolar rezervleri ülke adına olumsuz bir gelişme olarak nitelendirilebilirken, dolar kurunun artışına bağlı olarak gündelik hayatta satın alınan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar da vatandaşın bütçesine olumsuz olarak yansıdı.

Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra hem kendi bütçesini kontrol altına almak hem de ülke ekonomi hakkında uzun vadeli fikirlere sahip olmak amacı ile uzman yorumlarına sığınmış olan vatandaşlar, o dönemden bu yana en çok takip edilen isimlerden birini Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş olarak belirledi.

Yeni dönemde de piyasalara ilişkin yorumlarını devamlı olarak revize eden Uzman İslam Memiş, Rusya- Ukrayna savaşı ve FED faiz kararları kapsamında hareketliliğini sürdüren piyasalara ilişkin tespitlerde bulundu. Uzman İslam Memiş, gram altının 2022 yılı içerisinde yükseleceği fiyatı açıkladı.

“Piyasaları Baskılıyorlar!”

Piyasalara ilişkin yeni yorumlarını yayınlayan Uzman İslam Memiş, piyasaların bilerek baskılandığını, gram altının 900 TL’nin üzerinde oldu dönemlerde ons altının 2 bin doların altında olmaması gerektiğini belirtti. Bu durumun bilerek ortaya çıkarıldığını ve vatandaşa altın almaları için fırsatların sunulduğunu belirten Uzman İslam Memiş, bu durumun sağlıklı olmadığını ifade etti.

Gram Altın O Fiyata Yükselecek!

Piyasalara ilişkin yorumlarını sürdüren Uzman İslam Memiş, piyasaların durumuna bağlı olarak yapmış olduğu analizler sonucunda, gram altının 2022 yılı içerisinde bin 450 TL’ye kadar yükseleceğini iddia etti.

“Gümüşe Yatırım Yapmak Mantıklı!”

Gümüş gamının 20 TL’ye kadar yükseleceğini iddia eden Uzman İslam Memiş, henüz fiyatı düşükken gümüşe yatırım yapmanın mantıklı olduğunu belirtti.

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