TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasından sonra güncel piyasa yorumlarını yayınlayan Uzman İslam Memiş, gündeme bomba gibi düşen ifadeler kullandı. İşte Uzman Memiş’in yorumlarını içeren haberin ayrıntıları…

Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile tekrar yükseliş trendine giren ekonomi piyasalarına ilişkin yorumlarda bulunan Uzman İslam Memiş, TÜİK tarafından açıklanmış olan enflasyon verilerine de değindi. Memiş, açıklanan enflasyonun hissedilen enflasyondan çok daha düşük bir oranda olduğuna dikkat çekerek, ilerleyen günlerde yaşanabilecek ekonomik sıkıntılardan bahsetti.

Enflasyon Yorumu Tüyleri Diken Diken Etti!

Türkiye İstatistik Kurumu, her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon oranlarını açıkladı. 4 Nisan tarihinde açıklanan enflasyon verileri, şaşkına çevirdi. Piyasa uzmanlarının ve devlet kurumlarının daha önce açıklamış oldukları tahminlerin oldukça üzerinde çıkan yıllık enflasyon oranı yüzde 61,14, mart ayı enflasyon artışı ise yüzde 5,46 olarak duyuruldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerinden sonra devreye giren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, enflasyon oranlarına ve diğer piyasa gelişmelerine dair yorumlarda bulundu.

TÜİK’in açıklamış olduğu yıllık enflasyon oranına dikkat çeken Uzman İslam Memiş, açıklananın gerçek hayatı yansıtmadığını, yüzde 60’lık enflasyon oranının güncel hayatta yüzde 120 olarak hissedildiğini ifade etti.

“Altın Alımları İçin Son Günler!”

Yaptığı piyasa yorumları ve piyasaların ilerleyen günlerde sergileyecekleri tavırlara ilişkin tahminler ile dikkat çeken Uzman İslam Memiş, altın yatırımcıları için de çağrılarda bulundu. Rusya- Ukrayna savaşının piyasalar üzerinde oldukça olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ifade eden Uzman İslam Memiş, gram altın almak isteyen vatandaşların 900 TL’nin üzerinde seyreden fiyatlar olduğu sürece bu isteklerinden vazgeçmeleri gerektiğine dikkat çekti.

İlerleyen günlerde kısa süreli bir düşüş beklediğini ifade eden Uzman İslam Memiş, bu düşüş ile birlikte kademeli alımın yapılabileceğini, bu alımların yılın son mantıklı yatırımları olabileceğini iddia etti.

“Enflasyona Karşı Hazırlıklı Olmak Gerekiyor!”

Enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra yorumlarına devam eden Uzman İslam Memiş, enflasyonun yüzde 60’ın üzerinde seyrettiği bir piyasada doların günlerdir sabit kalmasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Bu durumun, doların baskılanmasından ötürü ortaya çıktığını ifade eden Uzman Memiş, bu durumun hiç beklenmeyen bir zamanda enflasyonu daha da arttıracağını ve o zaman her şeyin daha kötü olabileceğini iddia etti.

Gursesgazetesi yatırım tavsiyesi vermez. Habere konu olan ifadeler, uzman yorumlarından ibarettir.