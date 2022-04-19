Kahvaltı sofralarının lezzetli ürünlerinden birisi olan peynir fiyatlarına yeni bir zam geliyor. Peynir Fiyatlarına %50 Zam! A101, Bim, Şok, Migros Peynir Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Kahvaltı sofralarının lezzetli ürünlerinden birisi olan peynir fiyatlarına yeni bir zam geliyor. Türkiye'de yeni yıl ile birlikte artan enflasyon sonrasında birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Zamlanan ürünler arasında temel ihtiyaç ürünleri yer alırken bugün çıkan habere göre ise peynir fiyatlarında da yeni bir zam geldi. Buna göre ise birçok peynir ürününde ki zam oranı market raflarına yansıması bekleniyor. Üreticilerin talep ettiği zam oranı Nisan ayı içinde geçerli olurken, bayram gelmeden 2.zam kapıda.. İşte yaşanan gelişmeler ve daha fazlası gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Türkiye'de market raflarında yer alan peynir fiyatları tekrar yükselişe geçti. Market raflarında ki etiketler her gün değişmeye devam ederken, çiğ süt fiyatları ulusal süt konseyi tarafından belirleniyor. Çiğ süt fiyatları aralık ayında 4,70'e yükseltilmişti. Aradan geçen sürede üretici bir zam daha istedi ve süt fiyatları nisan ayı itibariyle 5,70'e çıkarıldı. Üreticinin süt fiyatına yeni bir artış talebi var. Ancak o artış gelmeden peynir fiyatları artışa geçti.

Türkiye'de üretilen peynirlerin ham maddesi süt olurken bu süreçte de süt fiyatları zamlanıyor. Süt fiyatları artınca Peynir'de bu durumdan etkileniyor. Ancak peynirin fiyatındaki artış süte gelen zamdan daha fazla. Ocak ayından bu yana peynirin fiyatında yüzde 50'ye yakın fiyat artışı oldu.

A101 PEYNİR FİYATLARI

Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen marketleri arasında yer alan A101 marketlerde peynir fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel peynir fiyatları..

Torku Tost Peyniri 600 gr 44,90 TL

Muratbey Kaşar Peyniri 500 gr 68,90 TL

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 gr 48,50 TL

Sütaş Beyaz Peynir 700 gr 47,50 TL

Yörükoğlu Beyaz Peynir 1 kg 51,85 TL

İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 gr 45,95 TL

Torku Beyaz Peynir 1 Kg 73,45 TL

BİM PEYNİR FİYATLARI

İlk kurulan zincir marketler arasında yer alan Bim marketlerde peynir fiyatları ne kadar oldu? İşte Bim güncel peynir fiyatları..

Teksüt Kaşar Peyniri (1 KG): 46 TL.

(1 KG): 46 TL. Bahçıvan Taze Kaşar Peyniri (1 KG): 46 TL.

(1 KG): 46 TL. Aknaz Dilimli Tost Peyniri (500 Gram): 33,90 TL.

ŞOK PEYNİR FİYATLARI

Peynire gelen zam ile birlikte Şok marketlerde peynir fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel Şok market peynir fiyatları..

Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr 45,90 TL

Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 gr 37,50 TL

İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr 63,95 TL

Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr 25,90 TL

Mis Süzme Beyaz Peynir 1000 gr 44,95 TL

Mis Süzme Beyaz Peynir 500 gr 22,50 TL

Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr 34,45 TL

Pınar Süzme Peynir 1000 gr 49,95 TL

Pınar Az Yağlı Süzme Peynir 500 gr 29,95 TL

Bahçıvan Laktozsuz Süzme Peynir 500 Gr 19,95 TL

Bahçıvan Süzme Peynir 500 gr 19,00 TL (Şok marketlerde 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli fiyat)

MİGROS PEYNİR FİYATLARI

Migros marketlerde peynire gelen zam sonrası yeni fiyatlar ne kadar oldu merak ediliyor. İşte Migros peynir fiyatları..