Netflix Türkiye'nin önemli yapımları arasında yer alan Pera Palas'ta Gece Yarısı yeni sezonu için müjde geldi. Pera Palas'ta Gece Yarısı 2.sezon ne zaman başlayacak?

Netflix Türkiye'nin önemli yapımları arasında yer alan Pera Palas'ta Gece Yarısı yeni sezonu için müjde geldi. Dizinin ilk sezonu milyonlarca kişi tarafından olumlu not alırken ikinci sezon onayının gelip gelmeyeceği ise merak konularından birisi olmuştu. Başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı gibi önemli isimlerin yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi için ise müjdeli haber izleyiciler ile paylaşıldı. Dizinin yeni sezon çekimlerine start verildi. Pera Palas'ta Gece Yarısı 2.sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Pera Palas'ta Gece Yarısı 2.Sezon Yayın Tarihi

Netflix Türkiye'nin 2022 yılı içerisinde yayına başlayan dizilerinden birisi olan Pera Palas'ta Gece Yarısı milyonlarca izleyici tarafından takip edildi. Dizi kısa süre içerisinde Türkiye gündemine girerken seyirciler ise diziye güzel puanlamalarda bulunmuştu.

Dizinin bu denli ilgi çekeceği Netflix ekipleri tarafından da tahmin edilemezken izleyici sayıları ise tatmin edici seviyelerdeydi. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ilk sezonunun yayınlanmasının ardından geçen vakitte Netflix'e 2.sezon onayı giderken onay ise bu hafta geldi. Dizinin ikinci sezon onayı almasının ardından çekimler için tarih verilirken yeni sezon için start verildi.

Başrol oyuncusu Hazal Kaya, yaptığı açıklamalarda Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezon çekimlerinin başlamasını beklediğini duyurdu. Dizinin 2.sezon yayın tarihinin ise 2023 yılı Şubat ayında olması bekleniyor. Dizinin çekimlerine yaz ayında başlanacak iken yıl sonuna doğru giden dönemde kurguların ve çevirilerin tamamlanması bekleniyor. Yeni sezon lansmanının ardından ise dizinin yeni sezonu gelecek sene olacak.

Pera Palas'ta Gece Yarısı Dizi Konusu

Dizi 2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen genç bir gazetecinin, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu ediniyor.

Pera Palas'ta Gece Yarısı Dizi Oyuncuları

•Hazal Kaya - Esra

•Selahattin Paşalı - Halit

•Engin Hepileri

•Tansu Biçer

•Hakan Dinçkol

•Ergun Metin

•Clare Louise Frost - Agatha Christie

•Jordan J Gallagher - Lover

•Yasemin Szawlowski - Sonia

•James Chalmers - George

•Ahmet Varlı

•Nergis Öztürk

•Murat Kılıç