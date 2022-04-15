Yeni dönemde ortaya çıkan olumsuz ekonomik koşullara karşın her daim müşterisinin yanında olduğunu belirten Türkiye İş Bankası, pazartesi sendromu yaşayan müşterileri için yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. İşte İş Bankası tarafından geliştirilmiş olan yeni kampanyanın detayları…

Türkiye’nin köklü bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası, yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurarak hizmet kapsamını genişlettiğini bildirdi. Banka, nisan ayı boyunca başvurulara açık olan yeni kredi kartı kampanyasının detaylarını paylaştı.

Türkiye İş Bankası Cafe- Restoran Kampanyası

Geliştirdiği kampanyaların avantajlı fırsatları sayesinde bankacılık sektörünün aranan isimlerinden biri olarak karşımıza çıkan Türkiye İş Bankası, yeni dönemde de müşteri sayısını arttırmaya ve hizmet kapsamını genişletmeye devam ediyor. Zorlu ekonomik şartların yaşandığı şu günlerde geliştirmiş olduğu kredi kampanyaları ile adından söz ettiren banka, bu kez de bireysel Maximum kart kullanıcıları için yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Türkiye İş Bankası’nın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan kampanya haberine göre nisan ayı boyunca pazartesi günlerinde gerçekleştirilen 250 TL’ye kadar olan cafe ve restoran alışverişleri karşılığında, müşterilere 25 TL tutarında Maxi Para hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi.

Türkiye İş Bankası Cafe- Restoran Kampanyasından Kimler Yararlanabilir?

Türkiye İş Bankası tarafından geliştirilmiş olan 25 TL Maxi Puan hediyeli cafe- restoran alışverişi kampanyasından yalnızca bireysel müşteriler yararlanabilmektedir. Kampanya katılımı, harcamanın yapıldığı gün içerisinde harcamadan sonra ya da önce yapılabilmektedir. Banka, ilgili kampanyasından faydalanabilecek ve faydalanamayacak kartlarını şu şekilde belirlemiştir:

Faydalanabilecek kartlar: Maximum özelliğine sahip olan bireysel kartların tümü

Faydalanamayacak kartlar: Bankamatik kartları, Ticari Kredi Kartları, Maxi Para Kartlar, Maximum özellikli olmasına rağmen aidat ücreti alınmayan kartlar

Türkiye İş Bankası Cafe- Restoran Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Türkiye İş Bankası tarafından geliştirilmiş olan 25 TL üst limitli cafe- restoran kampanyasından yararlanmak isteyen banka müşterilerinin, Maximum Mobil uygulamasını indirmeleri gerekmektedir. Uygulama içerisinde yer alan “kampanyalar” kısmında bulunan cafe- restoran kampanyasına giriş yapılıp “katıl” butonunun tıklanması, kampanyaya katılım sağlanması için yeterlidir.