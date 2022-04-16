Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, yeni dönemde nakde ihtiyacı olanlar için ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. İşte kamu bankalarının ihtiyaç kredisi hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Piyasaların olumsuz gidişatına karşın zamlanan gündelik hayat ürünleri, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine sebep oldu. Bu süreç içerisinde nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlar, bankaların kapılarını aşındırmaya başladılar. Bu esnada devreye giren kamu bankaları, devlet garantisi altında uygun faiz oranları karşılığında ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için yeni dönem kredi hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştılar.

Halk Bankası Tüketici Kredisi Kampanyası 2022

3 kamu bankasından biri olarak hizmet veren Halk Bankası, sene başında duyurmuş olduğu emekli kredisi kampanyalarından sonra herkesin başvurusuna açık olan tüketici kredisi kampanyasını da güncelledi. Banka, ilgili hizmetinin tüm detaylarını paylaştı.

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan tüketici kredisi kampanyasının azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 1,71 olarak belirlendi. Bu veriler ışığında bankadan 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı 395,61 TL, geri ödenecek toplam tutar ise 14.241,96 TL olarak hesaplandı.

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi Kampanyası 2022

Diğer bir kamu bankası olarak hizmet vermeye devam eden Ziraat Bankası, yeni dönem ile birlikte tüketici kredisi kampanyasını güncellediğini duyurdu. 50 bin TL’nin altında olan kredi taleplerine 36 ay, 50 bin TL ve üzeri tutarlarda olan kredi taleplerine 24 ay vade imkânı tanıyan banka, ilgili hizmeti için aylık ortalama faiz oranını yüzde 1,94 olarak belirledi.

Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan tüketici kredisi hizmetinden 10 bin TL tutarında destek almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 413,29 TL olarak hesaplandı.

Vakıfbank Tüketici Kredisi Kampanyası 2022

Bu sene 68’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vakıfbank, yeni ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Söz konusu hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık faiz oranını yüzde 1,55 olarak belirleyen banka, 40 bin TL tutarında ki kredi çekimleri için ödenecek olan aylık taksit tutarını 1.534,25 TL olarak hesaplandı.