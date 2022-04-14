Hem ekonomik hem tedarik hem de mevsim şartları faktörleri sebebi ile zamlanan meyve sebze fiyatlarından sonra vatandaşlar uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapabilecekleri zincir marketleri araştırmaya başladılar. Bu noktada A101, Migros ve CarrefourSA’dan “fiyatları güncelledik” haberi geldi. İşte güncel meyve- sebze fiyatlarına ilişkin ayrıntılar…

Bir süredir ekonomi alanında yaşanan olumsuz gelişmeler, her sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de fahiş fiyatların gözlenmesine sebep oldu. Artık tane hesabı yaparak alışveriş yapmak zorunda olan vatandaşlar, her evin ihtiyacı olan meyve ve sebze ürünlerini uygun fiyatlar karşılığında satın alabilecekleri marketleri araştırmaya başladılar.

Geçtiğimiz haftalarda soğuk havalardan ötürü nerede ise 3-4 katına çıkan meyve ve sebze ürünlerinin fiyatlarında, havaların ısınması ile birlikte düşüşler gözlenmeye başlandı. Bu noktada harekete geçen A101, Migros ve CarrefourSA fiyatlarını güncellediklerini duyurdu.

A101 Meyve Sebze Fiyatları Güncel

A101 Market, meyve ve sebze ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Patates kg: 5,95 TL

Soğan kg: 3,95 TL

Portakal kg: 4,95 TL

Muz kg: 16,95 TL

Domates kg: 12,95 TL

Limon kg: 5,95 TL

Elma kg: 7,95 TL

Çarliston biber kg: 13,95 TL

Kıvırcık adet: 8,95 TL

Salatalık kg: 14,90 TL

Migros Meyve Sebze Fiyatları Güncel

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Migros Market, meyve ve sebze ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Soğan kg: 5,95 TL

Maydanoz adet: 5,45 TL

Migros havuç kg: 9,75 TL

Domates kg: 17,50 TL

Kabak kg: 14,90 TL

Dereotu adet: 5,45 TL

Roka adet: 4,95 TL

Patlıcan kg: 36,90 TL

Salata kıvırcık: 17,90 TL

Armut kg: 15,50 TL

Ayva kg: 13,50 TL

CarrefourSA Meyve Sebze Fiyatları Güncel

CarrefourSA Market, meyve ve sebze ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde belirledi: