Ramazan menüsü tariflerinizde neler olacağına karar veremiyor musunuz? İşte parmaklarınızı yiyeceğiniz birbirinden güzel Ramazan Sofrası menüleri...

Ramazan menüsü tariflerinizde neler olacağına karar veremiyor musunuz? İşte parmaklarınızı yiyeceğiniz birbirinden güzel Ramazan Sofrası menüleri...

Nisan ayının yaklaşması ile birlikte Ramazan menüleri şimdiden düşünülmeye başlandı. Sizde her gün ''ne yemek yapsam?'' diye düşünenlerdenseniz birbirinden lezzetli Ramazan menüleri haberimizin devamında yer alıyor. İşte 2022 Ramazan menüsü tarifleri...

Ramazan Menüsünde Neler Olmalı?

11 Ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sofralar şenlenmiş durumda. Sevdiklerimizle bir arada olduğumuz keyifli Ramazan döneminin gelmesiyle birlikte en çok düşünülen şeylerden birisi de Ramazan sofraları oldu. Oruç, iftar sahur derken sofrada neler olması gerektiği konusunda karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte sizler için hazırladığımız birbirinden lezzetli Ramazan Sofraları...

Sizde akşam sofralarının ''Ne pişirsem'' diye düşünenlerindenseniz lezzetine doyum olmayacak tarfilerle geldik. İşte birbirinden sağlıklı, lezzetli ve güzel Ramazan menüleri...

1.Gün İftar Menüsü

Çeşmi Nigar Çorbası Tarifi

1 bardak kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1, 5 litre sıcak su

Tuz (yaklaşık 1 tatlı kaşığı) Gözden kaçırmayın Cuma mesajları 2022 yeni resimli sizlerle! 25 Mart Cuma Hadisli, dualı, anlamlı , dosta resimli Cuma mesajları

Terbiyesi için:

1 yumurta sarısı

Yarım su bardağı süt

1 limon suyu

Sos için:

1 çorba kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı Kuru nane

1 çay kaşığı Toz kırmızı biber

1 çay kaşığı Pul biber

Bardak ölçüsü 200 ml

Yapılışı;

Soğanları ince ince doğradıktan sonra hafif yağda kavuralım. Ardından suyunu süzdüğümüz mercimeği ekleyerek karıştırmaya başlayalım. Mercimeklerin yumuşama derecesine göre yaklaşık olarak 30 dk. kavuralım. Mercimekler piştikten sonra blenderdan geçirelim. Ayrı bir kaseye aldığınız yumurta sarısı, süt ve limonu karıştıralım. Sosu için tavaya aldığınız tereyağı, pulbiber ve diğer baharatları iyi bir kıvam alana kadar karıştıralım. Ardından çorbamız servise hazır.

Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi

6-7 adet patlıcan

Köftesi İçin;

500 gram dana kıyma

3 dolu yemek kaşığı galeta unu

3 yemek kaşığı dolusu beyaz un

2 adet orta boy kuru soğan

3 diş rendelenmiş sarımsak

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı dağ kekiği

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı dolusu karabiber

1 çay kaşığı dolusu köri

1 çay kaşığı acı pul biber

1,5 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

1.5 su bardağı soğuk su (320 ml)

Yarım çay kaşığı tuz

Soğan ve sarımsağı püre haline gelene kadar kıyalım. Hemen ardından yoğurma kabına kıyma, un, baharatlar ve diğer tüm malzemeleri alalım. Güzelce yoğurduktan sonra ağzını kapatarak buzdolabına koyalım. Patlıcanların saplarını ve uçlarını kestikten sonra tek dilim halinde doğrayalım. Doğradımız patlıcanları yağda arkalı önlü olacak şekilde kızartalım. Kızara patlıcanları rulo haline getirdikten sonra içine kıymamızı yerleştirelim. Tepsiye dizdikten sonra aralara domates ve biber ekleyelim. salça ve su karışımını yaparak tepsiye eşit miktarda dökelim. Önceden ısıtılmış fırına koyduğumuz patlıcanları 30-35 dk. pişirelim. Patlıcanlar piştikten sonra üstlerine kaşar rendesi yapalım ve 10 dk. daha fırında tutalım. Afiyet olsun. Daha fazla Ramazan Menüsü için takipte kalmayı unutmayın.