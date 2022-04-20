Ramazan ayı içerisinde olduğumuz şu günlerde arka arkaya kampanya haberleri gelirken, son duyuru devletin bankası Halk Bankası tarafından yapıldı. Banka, Paraf kredi kartları ile yapılan ramazan kolisi alışverişlerine yüzde 25 indirim yapılacağını bildirdi. İşte Halk Bankası’nın ramazan ayı kampanyasına ilişkin ayrıntılar…

Ekonomi piyasalarının çeşitli faktörler çerçevesinde günden güne bir bilinmezliğe doğru sürüklendiği şu günlerde, gündelik hayat akışı içerisinde satın alınan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yüksek oranlı zamlar yapıldı. Özellikle gıda sektörünü derinden etkileyen zam oranları, vatandaşların temel gıda alışverişlerini dahi yapamamalarına sebep oldu.

Et, süt, peynir ve daha pek çok gıda ürününe yapılan yüksek oranlı zamlar, ramazan ayı içerisinde olduğumuz şu günlerde vatandaşların sahur ve iftar sofralarının gerektiği kadar donatılamamasına yol açtı. Bu esnada devreye giren Halk Bankası, ramazan ayı için özel olarak geliştirmiş olduğu kampanyayı duyurarak ülke vatandaşlarının sofralarının donatılacağını garanti etti.

Halk Bankası Paraf ile Ramazan Sofralarını Donatıyor!

Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Halk Bankası, ülke vatandaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. İhtiyaç kredisi kampanyaları ile vatandaşların cüzdanlarının dolmasına olanak sağlayan banka, bu kez de ramazan sofralarının dolmasını sağlayacak olan yeni Paraf kampanyasını duyurdu.

Halk Bankası’nın Paraf oluşumu aracılığı ile geliştirmiş olduğu yeni ramazan ayı kampanyası için Getir ile el sıkışıldığı bildirildi. Banka, 8 Mayıs tarihine kadar Getir aracılığı ile satın alınan ramazan kolilerine yüzde 25 oranında indirim yapılacağını bildirdi.

Paraf Ramazan Ayı Kampanyasının Ayrıntıları

Paraf ve Getir iş birliği içerisinde geliştirilmiş olan ramazan kolisi kampanyasına göre Getir uygulamasından Paraf kredi kartı aracılığı ile 20 ürünlü, 13 ürünlü ya da 12 ürünlü ramazan kolilerinden birini sipariş eden vatandaşlara, yüzde 25 oranında indirim yapılacağı bilgisi kaydedildi. Birden fazla ramazan kolisinin satın alınması durumunda ise indirimin yalnızca bir koliye uygulanacağı bildirildi.

Paraf Ramazan Ayı Kampanyası Başvurusu

Paraf- Getir iş birliği içerisinde geliştirilmiş olan ramazan ayı kampanyasından yararlanmak için alışverişin yapılacağı kredi kartının Getir uygulamasına kayıtlı olması ve sepet ödemesinin Paraf Ramazan Kolisi %25 İndirim seçeneği ile yapılması gerekmektedir.