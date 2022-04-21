Bahar ayına girilmesi ile birlikte çalışmalarına hız kazandıran bankalar hem kendi müşterileri hem de yeni müşterileri için çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladılar. Bu noktada son kampanya haberini veren Paraf, ilgili şartları sağlayan tüm mevcut müşterilerine 120 TL tutarında hediye para ödülü vereceğini bildirdi. İşte Paraf’ın yeni kampanyasının ayrıntıları…

Yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde gündelik hayat şartlarının sıkıntıya girmesi, vatandaşların en ufak harcamalarında dahi destek ihtiyacı duymalarına sebep oldu. Giyimden kozmetiğe, gıdadan otomotive hemen hemen pek çok hizmet alanında gözlenen yüksek oranlı zamlar geçim derdi içerisinde olan vatandaşların giderek daha fazla mağdur olmalarına sebep olurken, bankalar da bu mağduriyetleri en avantajlı şekilde ortadan kaldırabilmek adına çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladılar.

Mevcut müşterilerinin zorlayıcı ekonomik şartlar çerçevesinde daha fazla mağdur olmalarına göz yummak istemeyen Halk Bankası, Paraf ürünü aracılığı ile yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Halk Bankası’nın Paraf kullanıcıları için geliştirmiş olduğu alışveriş kampanyasının detayları paylaşıldı.

Paraf’lı Olanlara Alışveriş Kampanyası!

Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Halk Bankası, ekonomik şartların giderek zorlayıcı bir hal almasına karşın müşterilerinin yanında olduğunu bildirdi. Banka, Paraf ürünü aracılığı ile geliştirmiş olduğu yeni alışveriş kampanyasının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Halk Bankası’nın Paraf ürününe sahip olan bireysel müşterileri için düzenlemiş olduğu yeni alışveriş kampanyasının, tüm kategori alışverişleri için geçerli olduğu bilgisi kaydedildi. 8 Mayıs tarihine başvurulara açık olan alışveriş kampanyası, şimdiden büyük ilgi görmeyi başardı.

250 TL’ye 120 TL Hediye!

Halk Bankası’nın bireysel Paraf Kart kullanıcıları için geliştirmiş olduğu alışveriş kampanyasına göre ilgili kart aracılığı ile 250 TL ve üzeri tutarlarda yapılan harcamalara 15 TL, toplamda 120 TL hediye para ödülünün verileceği bilgisi kaydedildi. Ticari kartların kampanyadan yararlanamayacakları bilgisi paylaşılırken, 22 Haziran’a kadar kullanılmayan para ödüllerinin hesaptan geri alınacağı da banka tarafından belirlenmiş olan kampanya kullanım detaylarından biri olarak duyuruldu.

Paraf Alışveriş Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Paraf Kart kullanıcıları bankaya kayıtlı olan telefon numaraları aracılığı ile BAHAR yazıp 3404’e kısa SMS göndererek kampanyaya katılım sağlayabilmektedirler.