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Zen Pırlanta Diamond Black friday kampanyası indirim günleri

Zen Pırlanta'nın bütün ürünlerde yüzde 40 ila 50'ye varan indirim kampanyası ''Diamond Cuma'' takvimi belli oldu.

25 Kasım 2020 Çarşamba 20:08
Zen Pırlanta Diamond Black friday kampanyası indirim günleri
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Pırlantalı mücevherde lider markalardan Zen Pırlanta,  ‘’Diamond Cuma’’ kampanyası ile bütün ürünlerinde yüzde 40-50 oranlarında indirim uygulayacak.

Zen Pırlanda Diamond Cuma kampanyası ne zaman başlayacak?


Zen Pırlanta’nın ‘’Diamond Cuma’’ kampanyası 30 Kasım’a kadar devam edecek.

Zen Pırlanta, 3000 TL ve üzeri alışverişlerinize siyah pırlanta küpe hediye ediyor. Özel fırsatlara yer verilen kampanyayla zenpirlanta.com adresinde sanal mağazada inceleme yapabilirsiniz. Tektaş, beştaş, kolye, renkli tasarımlar ve  daha pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa çıkarılıyor.

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 20:08
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Anahtar Kelimeler:
Zen PırlantaDiamond Friday Kampanyası
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