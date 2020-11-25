Zen Pırlanta Diamond Black friday kampanyası indirim günleri

Pırlantalı mücevherde lider markalardan Zen Pırlanta, ‘’Diamond Cuma’’ kampanyası ile bütün ürünlerinde yüzde 40-50 oranlarında indirim uygulayacak.

Zen Pırlanda Diamond Cuma kampanyası ne zaman başlayacak?

Zen Pırlanta’nın ‘’Diamond Cuma’’ kampanyası 30 Kasım’a kadar devam edecek.

Zen Pırlanta, 3000 TL ve üzeri alışverişlerinize siyah pırlanta küpe hediye ediyor. Özel fırsatlara yer verilen kampanyayla zenpirlanta.com adresinde sanal mağazada inceleme yapabilirsiniz. Tektaş, beştaş, kolye, renkli tasarımlar ve daha pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa çıkarılıyor.