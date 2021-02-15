Yurt dışına çıkış yasağı olan PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda terör örgütü PKK üyeliği suçundan hakkında suçlama olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişi kız kardeşinin pasaportuyla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.
Havalimanı personeli tarafından fark edilen durumun ardından ekiplere haber verildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelinin 15 Ocak tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği de açıklandı.
Son Güncelleme: 15.02.2021 01:01