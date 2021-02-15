Yurt dışına çıkış yasağı olan PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda terör örgütü PKK üyeliği suçundan hakkında suçlama olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişi kız kardeşinin pasaportuyla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada söz konusu kişi hakkında “Kamu görevlisine yalan beyanda bulunmak ve yurt dışına çıkış yasağı uymamak” suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. 14 Ocak saat 11:00’de kız kardeşi adına olan pasaportla Casablanca’dan İstanbul aktarmalı olan Sao Paolo’ya gitmek üzere hazırlanan işlemler ekipler tarafından fark edildi.

Havalimanı personeli tarafından fark edilen durumun ardından ekiplere haber verildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelinin 15 Ocak tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği de açıklandı.