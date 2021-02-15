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Yurt dışına çıkış yasağı olan PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı olan PKK üyeliğinden yargılanan kişi İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Kız kardeşinin pasaportuyla yurt dışına çıkmaya çalışan kişi ekipler tarafından fark edildi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:01
Yurt dışına çıkış yasağı olan PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
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İstanbul Havalimanı’nda terör örgütü PKK üyeliği suçundan hakkında suçlama olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişi kız kardeşinin pasaportuyla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada söz konusu kişi hakkında “Kamu görevlisine yalan beyanda bulunmak ve yurt dışına çıkış yasağı uymamak” suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. 14 Ocak saat 11:00’de kız kardeşi adına olan pasaportla Casablanca’dan İstanbul aktarmalı olan Sao Paolo’ya gitmek üzere hazırlanan işlemler ekipler  tarafından fark edildi.

Havalimanı personeli tarafından fark edilen durumun ardından ekiplere haber verildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelinin 15 Ocak tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği de açıklandı.



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:01
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Anahtar Kelimeler:
PKKTeröristYurt DışıIstanbul Havalimanı
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