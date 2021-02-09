Yetiştirdiği güvercinleri araba fiyatına satıyor!

Konya’da yaşayan 30 yaşındaki Seyit Mehmet Gürler lunapark işleterek geçimini sağlıyor. Hobi olarak başladığı bu işe aslında 4 kuşaktır devam ettiğini dededen kalma bir meslek olduğunu dile getiriyor. Evinin bahçesini güvercinler için ayıran Gürler büyük kümesler halinde birçok güvercinin olduğunu söylüyor. Kuşların en önemli özellikleri ise neslinin Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinden kalma olduğunu belirtiyor. Dedesinin de bu mesleği yaptığını söyleyen Gürler: “"Bu hobi, dedemin dedesinden kalma. Yaklaşık 200 yıldır bizim kapımızda bu güvercinlerden var" dedi.

Siyah kuşlar Osmanlı döneminde, beyaz kuşlar Selçuklu tarzı Mevlana’da yetiştirilmiş!

Kuşların takım fiyatı 2 bin- 10 bin TL

Besledikleri ve eğittikleri güvercinleri büyük bir zevkle yaptığını ve manevi değerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Gürler siyah renkteki kuşların Osmanlı dönemine dayandığını o zamanlar bu kuşların saraylarda beslendiğini fakat bu kuşların nesillerin tükendiğini belirtiyor. Beyaz renkli kuşların ise neslinin oldukça nadir olduğunu söyleyen Gürler:” Selçuklu cinsi güvercinleri Mevlâna’nın da beslediği rivayetlerde, menkıbelerde kayıtlıdır. Beyaz kuşların şu an ki değerinin 5 bin TL olduğunu söyleyen güvercin yetiştiricisi Gürler güvercinlerin sayıda şehirlerde olduğunu dile getirerek en çok Konya ilinde olduğunu ve bu kuşların da dedelerinin, babalarının ürettiğini söylüyor. Beyaz kuşlardan birini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediğini söylüyor.

Birçok ülkeden kuşları sahiplenmek isteyen kişiler için takım fiyatı olarak 2 bin ile 10 bin TL arası olduğunu söyleyen güvercin sahibi Gürler kuşların neslini devam ettirdiğini ve Türkiye içerisinde birçok şehrin kuş neslinin devam ettirmesi için aldığını söylüyor. Türkiye haricinde Avrupa ülkeleri de kuşları satın almak istediğini belirtiyor. Son olarak 100 bin TL olarak satışını yaptığı kahverengi, platin cinsi güvercini Almanya’ya sattığını söyledi. Sözlerine devam eden Gürler bu iş için hayatını verdiğini söylüyor. Herkesin hobisinin farklı olduğunu kendilerinin aile boyu ise kuş yetiştiriciliği olduğunu dile getiren Gürler: “İşten çıktığım zaman direkt eve bir gidelim, güvercinlerimize bakalım" diyerek sözlerine son veriyor.





