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Vali Erin'den Telabyad'a bayram ziyareti

Ramazan Bayramı vesilesi ile Suriye’nin kuzeyini ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, görevde olan polis ve jandarma personelleri ile Telabyad vatandaşlarının bayramını tebrik etti.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 05:22
Vali Erin'den Telabyad'a bayram ziyareti
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Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güven ortamının yaşandığı Telabyad’ı ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sınır ötesinde görev yapan polis ile askerlerle bayramlaştı. Müşterek Karargah Komutanlığı ile Polis Merkezine ziyarete giderek sınır ötesinde görevlerini yapmakta olan asker ve polisler ile buluşan Vali Erin, kontrol noktalarına da giderek görev yapan personellerin yemekleriyle ilgili bilgi aldı. Telabyad’da ki bayram ziyaretini ilçe esnafını ziyaret ederek sürdüren Vali Erin, esnafa da hayırlı bayramlar diledi.

Vali Erin’e Telabyad’a düzenlediği ziyareti sırasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da katıldı.


Son Güncelleme: 15.05.2021 05:22
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Anahtar Kelimeler:
ValiErinTelabyadBayramZiyareti
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