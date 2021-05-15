Vali Erin'den Telabyad'a bayram ziyareti

Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güven ortamının yaşandığı’ı ziyaret eden Şanlıurfasi Abdullah, sınır ötesinde görev yapan polis ile askerlerlelaştı. Müşterek Karargah Komutanlığı ile Polis Merkezine ziyarete giderek sınır ötesinde görevlerini yapmakta olan asker ve polisler ile buluşan Vali Erin, kontrol noktalarına da giderek görev yapan personellerin yemekleriyle ilgili bilgi aldı. Telabyad’da ki bayramni ilçe esnafını ziyaret ederek sürdüren Vali Erin, esnafa da hayırlı bayramlar diledi.

Vali Erin’e Telabyad’a düzenlediği ziyareti sırasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da katıldı.