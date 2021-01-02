Uzunluğu 4 metreyi geçen 4 asırlık mezar taşları gören kişileri hayretler içerisinde bırakıyor

Sivas kent merkezinin 28 km uzağında olan Karayün köyü, mezar taşları ile dikkat çekmekte. Köyün 1 km uzağında olan kayalık alanlardan kağnı arabaları ile taşındığı iddia edilen 4 asırlık mezar taşları görüntüsü ile görenleri hayrete düşürüyor. Uzunlukları 2 metreyi geçen dikili mezar taşları definecilerin hedefinde.

"3-4 asır öncesinde dikilmiş"

Köy halkından Ramazan Kurugöllü, mezar taşlarını gören kişilerin şaşırdığını belirterek, "Şu anda bulunduğumuz yer köyümüzün mezarlığı. Görmüş olduğunuz eski taşlar yaklaşık 3- 4 asır önce dikilmiş taşlar. Bu taşlar o dönemki insanların mezarlarını kaybetmemek için yaptıkları ibareler. Herkesin kendisine göre farklı bir ibaresi var. Herkes mezarının başına kendi mezarındaki ibarelerden bulup gelebiliyor. Bir çoğunun üzerine daha sonra adını soyadını bilenler yazmışlar. Gerek yeni yazıyla gerekse eski yazıyla. Köyümüz yapı olarak kayalık bir bölge olduğu için yakın zamana kadar taş çıkaran taş ocakları vardı, oradan getirilmiş ve muhtemelen kağnı arabalarıyla getirilmiş. Gerçekten oldukça şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

"Türbe zanneden kişiler bile var"

Kurugöllü, mezar taşlarını türbe zanneden kişilerin de olduğunu diyerek, "Bunlar bugünün teknolojisi ile traktörle bile getirebileceğimiz şeyler değil. O dönem kırmadan, zarar ermeden bir şekilde getirmişler. Görüntüsü çevreden geçen birçok vatandaşında dikkatini çekiyor. Bize de soruluyor ama bizim için çok büyük önem arz etmiyor çünkü zamanında bunların mezarlar kaybolmasın diye dikildiğini biliyoruz. Yabancılar için daha farklı şeyler ifade edebilir tabi. Bazıları da türbe zannediyor. Yukarıda türbe zannedilerek çaput bağlanılmış, kaçak kazı çalışmaları da oldu mezarlığımızda. Ama öyle şeylere karşıyız" ifadelerine yer verdi.

Taşların nasıl taşındığı belirsiz

"Burası dedelerimizin ninelerimizin mezarı. Çok eski. 3 asırlık vardır hatta geçkindir. Biz de bilmiyoruz yaşımız dolayısıyla. Bayağı bir ilginç. Bu taşları nasıl getirmişler, nasıl takmışlar? Büyük büyük taşlar. Bizim arazi bütün kayalık. Söküp alıp getirmişlerdir" dedi.