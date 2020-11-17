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Usta sanatçımız Yıldız Kenter kimdir? Ne zaman vefat etmiştir? Kariyerinde yer alan başarılar nelerdir?

Bundan kısa bir süre önce tamda bugün aramızdan ayrılan usta sanatçı Yıldız Kenter'in kim olduğu merak edilmektedir? Usta sanatçımızın rol aldığı yapımlar hangileridir? Hayatı boyunca kaç tane ödülün sahibi olmuştur? Kariyerinde yer alan başarılar nelerdir? Türk sinema ve tiyatro açısından oldukça önemli bir isim olan Yıldız Kenter kimdir?

17 Kasım 2020 Salı 15:06
Usta sanatçımız Yıldız Kenter kimdir? Ne zaman vefat etmiştir? Kariyerinde yer alan başarılar nelerdir?
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Yaşamı boyunca 100’ü aşkın tiyatro, dizi ve filmlerde yer alan deneyimli sanatçımız Yıldız Kenter, 91 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Tiyatroya hayatını vermiş ve Kenter Tiyatrosunu da kendisi kurmuştur. UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak seçmiştir. Ölümünün yıldönümünde usta oyuncunun kim olduğu merak edilmeye başlanmıştır. Bundan kısa bir süre önce bizler vedan eden usta sanatçımızın kariyerinde yer alan başarıları araştırılmaya devam ediyor. Usta sanatçımız Yıldız Kenter’in rol aldığı yapımların hangileri olduğu merak edilmektedir. Yıldız Kenter kimdir? Ne zaman vefat etti?

Yıldız Kenter Kimdir?

Asıl ismi Yıldız olan sanatçı, İngiliz asıllı Olga Cynthia (Nadide) ve Ahmet Naci Bey’in kız çocuğu olarak 1928 tarihinde İstanbul ilimizde doğmuştur. Babası diplomattır. Ablası Güner, Abileri Nedim ve Mahmut ve küçük kardeşi Müşfik ile toplamda 7 kişilik bir ailesi olan Kenter, Ankara Devler Konservatuarından mezundur.

Yıldız Kenter vermiş olduğu bir röportajda, Konservatuarı babasının desteği ile başladığını belirterek, Şu sözleri sarf etmişti:

"Annem sayesinde birçok şeyi yapabilme fırsatı bulabildik, çok iyi bir kadındı. Babam da öyleydi, çok şeyi teşvik etti. Hatta babam beni gizlice konservatuara götürüp kaydımı yaptırdı. Çünkü ailemde, o yaşlarda tutucu görünen bir abim vardı. Sevgili abim, 'Gitmeyeceksin oraya.' diye tutturdu. Sonra tabii çok destek verdi, yardımcı oldu, yolumu açtı. Hayatımın en mutlu günleri o konservatuarda geçti. Dünyanın en rafine hocaları ile çalışma fırsatı buldum orada."

Deneyimli sanatçımız, eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosunda 1956-1959 yıllarında görev almıştır. ABD ve İngiltere’de oyunculuk eğitimleri almıştır. Devlet Tiyatrosundan çıktıktan sonra Muhsin Ertuğrul ile çalışmıştır.

Kariyer Hayatı

Yıldız Kenter, 1959 yılında kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör’le birlikte Kent Oyuncuları Topluluğunu kurmuştur. Kent Oyuncuları, 2014 senesine kadar pek çok oyunu seyircilere sunmuştur. Tiyatroya olan sevdası hiç azalmayan sanatçımız, vermiş olduğu bir röportajda şunları dile getirmişti:

"Tiyatro yazmak, öykü yazmaya, roman yazmaya benzemiyor; zor bir meslek, ekonomik bir meslek. Sadece konuşarak her şeyi veriyorsunuz, bir de müzik ekliyorsunuz. Tiyatro çok zor ve bunun için tiyatroyu çok seviyorum."

Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümlerinin bölüm başkanlığını yapan sanatçımız, üç defa Altın Portakal ödülüne sahip olmuştu.

Sanatçımız bunların yanı sıra, Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar oynadı.

Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tenessee Williams, Alan Ayckboun, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi uluslararası yazarların dışında Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü'nün oyunlarına da sahnede yer veren Kenter, 1981 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görüldü.

Yıldız Kenter, yaşamı boyunca kariyerinde ulusal ve uluslararası pek çok festivallerde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülürken, 1995 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca Tiyatro sanatına yapmış olduğu katkılardan dolayı Onur Ödülüne layık görülmüştür. 1998 yılında Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, 1999 ve 2000 yıllarında Afife En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü almıştır. Kariyerine adım attığı günden beri rol aldığı her yapımda adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Ne Zaman Vefat Etti?

Yaşamı boyunca yetiştirdiği yüzlerce öğrenci ve rol aldığı pek çok unutulmaz yapımlar bırakmış olan sanatçı, 17 Kasım 2019 yılında hayata gözlerini yumdu. Yıldız Kenter, Levent Afet Yolal Camisinde Kılınan cenaze namazından sonra Aşiyan Mezarlığına defnedildi.

Rol Aldığı Eserlerden Bazıları

Tiyatro oyunları:

"Salıncakta iki kişi"

 "Ben Anadolu"

"Anna Karenina"

 "Gece Mevsimi"

 "Oscar ve Pembeli Meleği"

 "Sırça Kümes"

"Hep Aşk Vardı"

 "Nükte"

"Martı"

"Harold ve Maude"

 "Hamlet"

 "Öfke"

 "Ümitsiz Saatler"

 "Çöl Faresi"

 "Yağmurcu"

 "Misafir"

 "Finten"

 "Tanrılar ve İnsanlar"

 "Maria Stuart"

 "Şatoya Davet"

 "Onikinci Gece"


 "Lady Frederick"

 "Gelin"

"Yanlış Yanlış Üstüne"

 "Sahne Dışındaki Oyun"

"Ölü Kraliçe"

 "Fatih"

"Ramak Kaldı"

 "Gölgeler"

 "Elektra"

 "Öteye Doğru"

 "Miras"

 "Hile ve Sevgi"

"Yalancı", "Kıskançlar"

 "Peer Gynt"

 "Scapin'in Dolaplar"

 "Antigone

Yıldız Kenter’in Rol Aldığı Filmler

"Vatan İçin" (1951)

"Ağaçlar Ayakta Ölür" (1964)

 "İsyancılar" (1965),

"Pembe Kadın" (1966)

 "Yaşlı Gözler" (1967)

 "Anneler ve Kızları" (1971)

 "Elmacı Kadın Fatma" (1971)

 "Fatma Bacı" (1972)

 "Ablam" (1973)

 "Kartal Yuvası" (1974)

 "Kızım Ayşe" (1974)

 "Bir Ana Bir Kız" (1974)

 "Zulüm" (1983)

 "Hanım" (1988)

"Güle Güle" (1999)

 "Büyük Adam Küçük Aşk" (2001)

 "Sen Ne Dilersen" (2005)

 "Beyaz Melek" (2007)

 "Mevlana Aşkı Dansı" (2008)

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 15:06
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Yıldız KenterTiyatroSanatçı
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