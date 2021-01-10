Üniversite mezunu Çoban’dan şok sözler! “Memur olsam bu kadar kazanamazdım.”

Kayseri’nin Yahyalı İlçesi Kirazlı köyünde doğan Duran Bircan Sivas’ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesinde maliye bölümü okudu. 2016 yılında mezun olan Duran Bircan masa başı işinin kendisine göre olmadığını belirterek ailesine hayvancılık yapacağını söyledi.



Üniversiteden sonra düşünen ve hayatına yön vermek isteyen Bircan daha çok gelir getireceğini düşünerek çoban olmaya karar verdi.

Ailesinin ilk olarak şaşırdığını aslında devlet memuru olmasını istediğini daha sonra ailesinin de uygun gördüğünü söyleyen Duran Bircan Tarım Bakanlığına başvuruda bulundu. Babasının adına 300 koyun projesi için başvuru yapan Duran Bircan’ın projesi kabul edilerek 4 yılda koyun sayısını üçe katlamayı başardı.





Şu an 450 koyuna çobanlık yaptığını belirten Bircan: “Ailece Kayseri'den Yahyalı İlçesi'ndeki Kirazlı Köyümüze göçtük. Önce kendi aldığımız 137 koyunla başladık. Daha sonra Tarım Bakanlığı'nın 300 koyun projesiyle 300 koyun daha aldık. Şimdi 450 koyununa çobanlık yapıyorum" dedi.

Küçükbaş hayvancılığın aslında ata mesleği olduğunu belirten Bircan ilk olarak 137 koyun ile başladı. Daha sonra devlet destekli 300 koyun olarak kendisi tekrardan 300 koyun daha almayı başardı şu an 450 koyununun olduğunu söyleyen Bircan bu mesleği yaptığı için asla pişman olmadığı belirtti. Koyunları ve doğayı seven Bircan’a yöneltilen soruda hiç pişman oldun mu? sorusuna: “Eğer şu anda memur olsaydım, sadece düzenli bir maaşım olacaktı. Ama şimdi giderek büyüyen bir üretici oldum. Kazancım oldukça yerinde. Hiç pişman değilim.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ki gençlerin üniversite okuyarak ardından devlet memuru olmalarını istemesini söyleyen Bircan: “Ben tam tersini yaparak hem ailemden hem de memleketimden uzaklaşmadan, ekonomik özgürlüğümü elime aldım" diye konuştu.

İki üniversite okuyan ve eğitim hayatına bu süreç içerisinde de devam eden genç 4 yılda iki ve üç üniversite okumak için kayıt yaptırdığını dile getiriyor. Eğitim hayatından mezun olsa dahi vazgeçmediğini belirten Bircan: “Maliye bölümünden mezun olduktan sonra şimdide Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Veteriner Teknikerliği bölümünü kazanıp yeniden okuyamaya başladım. Çobanlık yapmak okumaya engel değil. Ağabeyim kâtip olduğu için adalet bölümünü yazmıştım.” ifadelerini kullanıyor.

“Beni görenler şaşırıyor!”

Şu an ki mesleği gereği kendisine birçok konudan fayda sağlayacağını söyleyen Duran Bircan Veteriner Teknikerliği okuduğunu ve bu bölümden aldığı teorik eğitimlerin kendisine oldukça katkı sağlayacağını belirten Duran Bircan: “İnşallah bu üniversiteleri de bitireceğim. Üniversitede aldığım teorik bilgileri kendi işimde kolaylıkla pratiğe dökebiliyorum. Bir üniversiteyi bitirip iki üniversite daha okuduğumu görenler şaşıyor.” dedi. Kendisi görenlerin şaşırdığını söyleyen Duran Bilge komşularının Üniversiteden sonra devlet memuru olacağını sandıkları için kendisini hayvanların yanında görünce şaşırdıklarını belirtti. Her üniversite okuyan kişinin devlet memuru olması gerektiğini düşünen insanlara karşı Bircan: “Her üniversite okuyanın ille de devlet işinde olması gerektiği gibi bir tabu var. İsteseydim devlet memuru da olabilirdim. Ama ben üreten ve büyüyen bir çiftçi olmak istedim. Şimdi hem koyunlarımı otlatıyorum hem de derslerime çalışıyorum" dedi.





“Hükümetin tarım politikasından memnunum.”

Tarım Bakanlığı’nın projeleri ile iş sahibi olduğunu ve Bakanlık sayesinde bu duruma geldiğini, oldukça memnun olduğunu belirten Bircan: “Hükümetin tarım politikasından memnunum. Tarım Bakanlığı'nın projeleri sayesinde iş sahibiyim.” dedi. Birçok kişinin üniversite mezunu atama beklediğini söyleyen Duran Bircan gençlere seslenerek devletin üretici çiftçilerine sunulan projelere güvenmelerini, kendi işini patronu olabilmelerini söyledi.

“Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye gelirse dağ evinde misafir edip, ayran ikram etmek istiyorum.”

Kendi yaş grubuna ayrıca iş sahibi olabilmeleri için sadece devlet kapısının olmadığını belirterek atama bekleyen kişilere seslenen Duran Bircan: “Elinizi taşın altına koyun, he şey devlet kapısı değil! Okurken bu projeleri göremiyoruz, Tarım Bakanlığının gençlere sunduğu projeler çok güzel.” ifadelerini kullandı. Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenirken kendisine teşekkür etmek istediğini belirten Bircan: “Cumhurbaşkanımız Kayseri'ye gelirse kendisini dağ evinde misafir edip, ayran ikram etmek istiyorum. Birebir kendisine bu şekilde teşekkür edeceğim. Sonuçta devlet sayesinde kendi işimin patronu oldum" şeklinde konuştu.

Saçlarını ve tarzını seven başarılı genç görenlerinin kendisini Turist sandığını belirtti. Eskiden saçlarının kısa olması ile lise döneminden itibaren uzattığını söyleyen Duran Bircan: “Saçlarım uzadıkça kıvırcık bir hal aldı. Ben saçlarımı ve tarzımı seviyorum. Tanımadığım insanlarda beni tanıyor. İlçede tek kıvırcık saçlı benim” dedi. Köy dışından gelen kişilerin kendisini turist sanması ve çobanlık yaparken bulması ise onları çok şaşırttığını söyleyen Bircan: “Köy dışından gelenler ise beni genellikle turist zannediyorlar. Çobanlık yaptığımı gördüklerinde ise çok şaşırıyorlar" diye konuştu. Sözlerine son verirken yaşıtlarına gelecek kaygısı olan kişilere kendilerine güvenmelerini ve gerçekten mutlu olacakları işleri yapmasını söyleyen Duran Bircan: “Ben istediğim işi yapıyorum, tabuları yıkın sizde istediğiniz meslekler yaparak hayata daha güzel bakın.” diyerek sözlerine son verdi.