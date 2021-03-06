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Türkiye’nin Tanıtıcı Yüzü: Halil Bekar

“Show Me Turkey” projesiyle Türkiye’nin bilinmeyen güzelliklerini kayıt altına alarak dünyaya tanıtan Sinematograf Halil Bekar: “Türkiye’nin bilinmeyen güzelliklerini dil bilme avantajımı kullanarak dünyaya göstermeyi ve topluma fayda sağlayarak, geride bir şeyler bırakmak istiyorum.” ifadelerini kullanıyor.

06 Mart 2021 Cumartesi 15:37
Türkiye’nin Tanıtıcı Yüzü: Halil Bekar
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Trabzon doğumlu 27 yaşındaki Halil Bekar, görsel dünyaya olan serüvenine küçükken babasının marangoz atölyesinde çizim yaparak başladığını ve görsel sanatlara ilgisinin o zaman arttığını söylüyor. Yaklaşık 12 senedir video ve fotoğraf içerikleri üreten bir sinematograf olduğunu kaydeden Bekar, 2 yıldır bu işi profesyonel anlamda gerçekleştirdiğini aktarıyor. Hayatı boyunca bu işi layığı ile yapmak istediğini dile getiren Halil Bekar, tüm hayallerini gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıklıyor. Henüz genç yaşta olmasına rağmen hayatında birçok dönüm noktası yaşayan Sinematograf Bekar, ne kadar zorluk yaşarsa yaşasın kamerasından ve hayallerinden kopamadığını belirtiyor.

İlk kamerasını burs parasını biriktirerek aldığını ifade eden Halil Bekar, “İlk ve gerçek gezi serüvenime Erasmus programına hak kazanıp gittiğim Avrupa’da fotoğraflar çekerek başladım. İngilizce ve Almanca tercümanlığı okumama rağmen altenatif işlere yöneldim. Açık öğretimde de okuyarak dış ticaret diplomamı aldım. Özel bir firmada çalışmaya başladım. Kendimi bir iş adamı olarak tanımlarken sonrasında yine yeni bir kamera için para biriktirirken buldum.” diye konuşuyor.

“Bir kıvılcım bazen ihtiyacımız olan tek şey”

İçindeki sanat aşkını hiçbir zaman rafa kaldırmadığını vurgulayan Bekar, görsel sanatlara kaldığı yerden devam ettiğini anlatıyor. Her hafta sonu gidip yeni yerler keşfettiğinin altını çizen Halil Bekar, “Sabah akşam kendimi geliştirecek yeni şeyler öğrenmeye çalıştım. Gittiğim yerlerde kamp yapıp fotoğraf ve video çektim, 1 sene boyunca bu sürecim devam etti. İnanın bana bir kıvılcım bazen ihtiyacımız olan tek şey.” ifadelerini kullanıyor.

Bekar, ‘Show Me Turkey’ projesine başlaması hakkında ise şöyle konuşuyor: “Bir patronu değil de bir ülkeyi ve o ülkenin insanlarını zengin etmeye çalışmanın daha güzel bir amaç olduğuna inanıyorum. Bu amaç uğrunda ‘Show Me Turkey’ yani ‘Bana Türkiye’yi Göster’ projesine başladım ve hala proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak çekimler yapıyorum.” Türkiye’nin doğal güzelliklerinin farkına varılmasının ve bu güzelliklerinin dünyaya tanıtılmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Sinematograf Halil Bekar, Türkiye’nin bilinmeyen güzelliklerini dil bilme avantajını kullanarak dünyaya göstermeyi ve topluma fayda sağlayarak, geride bir şeyler bırakmak istediğini dile getiriyor. Bekar: “Ülkemi seviyorum, üretmek ve ürettiklerimle fayda sağlamak en tatmin edici şeylerden biri. Eğitimimden dolayı dil biliyorum ve doğaya aşığım.” şeklinde konuşuyor.

‘Show Me Turkey’ projesi ile öncelikli amacının Türkiye’nin doğal güzelliklerini hak ettiği değer doğrultusunda dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayan Halil Bekar, Kişinin kendisini ne kadar iyi ifade edebilirse o kadar iyi anlaşabileceğini düşündüğünü belirtiyor.

Türkiye’yi Dünya’ya tanıtmak istiyor

Şehirleri tanıtırken en büyük kıstası doğru zamanda doğru şehirde olmak olduğunu söyleyen Bekar, konuşmasına şöyle devam ediyor: “Daha az bilinen ama potansiyeli yüksek yerlere gitmeye özen gösteriyorum. Kameram ve dronlarım işimi kolaylaştırıyor. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi gezdiğim yerlerden favori bir yerin var mı sorusu. Onlara diyebildiğim tek şey Nemrut’ta bir gün batımı ayrı Kapadokya’da da bir gün doğumu çok farklı, Muğla’da denizin altından balıkları seyretmek apayrı. Hepsinin yeri çok ayrı onun için belli bir yer diyemem genel olarak çok güzel bir ülkeye sahibiz.” Türkiye’yi çektiği büyüleyici görüntülerle tanıtan Halil Bekar, İngilizce olarak seslendirdiği videolarını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla binlerce kişiye ulaştırmayı başardı.

Bekar, bugüne kadar Afyonkarahisar, Trabzon, Nevşehir, Kayseri, Artvin, Niğde gibi Anadolu’nun birçok şehrini gezip belgesel tadında görüntüler çekmeye devam ediyor. Bir amaç doğrultusunda yola çıkan Bekar, “Elimden geldiğince ülkemi dünyaya tanıtmak istiyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırıyor. 



Son Güncelleme: 06.03.2021 15:37
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Anahtar Kelimeler:
Halil BekarTürkiyeShow Me Turkey
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