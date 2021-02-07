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Türkiye'de insanlar en çok neleri şikayet etti? Şikayetvar 2020 verileri açıklandı!

1 Ayda 18 milyon insanın ziyaret ettiği ve 450 binden fazla şikayetlerin çözüldüğü site Şikayetvar 2020 yılı verilerinin açıklandığını duyurdu.En çpk şikayet edilen ilimizin Ankara,Şikayet ettiğimiz sektör ise kargo sektörü olduğunu açıkladı.

07 Şubat 2021 Pazar 01:37
Türkiye'de insanlar en çok neleri şikayet etti? Şikayetvar 2020 verileri açıklandı!
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Geçtiğimiz yıl ülkemiz ve tüm dünya için uğursuz bir yıl oldu.Koronavirüs tedbirleri nedeniyle herkesin evlerinde olduğu bu dönemde insanların satın alma kaynağı olarak ziyaret ettiği araştırma şirketi  Şikayetvar sitesi kamuoyu ile 2020 verilerini paylaştı.Açıklanan veride pandeminin büyük etkisi olduğu vurgulandı.Paylaşılan verilerde ülkemiz insanının tüketim alışkanlıkları,en çok şikayet ettikleri şirketler ve sektörleri yer almaktadır.

2020’de 450 binin üzerinde şikayet çözüldü.

Şikayetvar sitesinde kayıtlı olan marka sayısı 2020 yılında 105.157’den 120 bin markaya yükseldi.Ayda ortalama 18 milyon insanın ziyaret etmiş olduğu sitede 450 binin üzerinde şikayet çözüme kavuşmuştur.

Şikayetvar’da en çok hangi markalar merak edildi?

Sitenin 2020 yılına ait verilerine göre en çok merak edilen marka telekomünikasyon şirketi Türk Telekom olmuştur.Şirketi sırasıyla Trendyol,Ziraat Bankası,Vodafone ve Turkcell izlemiştir.

2020 yılında en çok ziyaret edilen sektör e-ticaret oldu

9 milyon 757 bin 502 ziyaretçi sayısı ile takip edilen sektör e-ticaret’dir.Bankacılık sektörü  6 milyon 784 bin 736 ile ikinci,4 milyon 296 bin 771 ile Gsm Operatörleri olmuştur.

En çok şikayet eden sektörler:Kargo,Pazar yeri ve bankalar

404 bin 123 şikayet ile kargo sektörü geçtiğimiz yıl en çok şikayet alan sektördür.E –ticaret siteler i 309 bin 395,bankacılık 247 bin 410,intenet hizmetleri 196 bin 534,iletşim firmaları ise 141 bin 862 şikayet almış olan sektörlerdir.

2020 yılında hobilerimize yöneldik

Pandemi de alınan yasaklardan dolayı insanlar evlerinde sıkıldılar.Herkes kendine yeni bir uğraş,hobi edinmek için yoğun bir çaba sarfettiler.2020 verilerinde en çok dikkat nokta hobi-oyun kategorisindeki şikayetlerin yüzde 232 artmasıdır.Kitap sektörü yüzde 195,nakliyat sektörü yüzde 193 şikayet verilerine yansımıştır.

Pandemi en çpk sinemaları etkiledi

Sektörlerin bu kadar azalmasında ki en büyük neden koronavirüs olmuştur.2020 senesi verilerinde şikayet oranı  azalan sektör sinemalar olmuştur.Oyun merkezleri,Aquapark ve Vip taşıma takip etmektedir.

2020 yılının en memnuniyeti yüksek olan sektörü faizsiz ev finans sistemi oldu

2020 açıklanan verilerde müşterilerini en çok memnun eden sektör yüzde 79 ile faizsiz ev sistemi olmuştur.Koronavirüsün ilk zamanlarında 2 aya yakın kapalı kalan Erkek bakım ürünleri yüzde 63,güvenlik cihazları sektörü ise yüzde 58 ile en çok şikayet çözen sektörler olmuştur.

2020 yılı en çok şikayetçi il Ankara

En çok şikayetçi yoğunluğu Başkent Ankara’dan gelmiştir.Bu oran araştırmalarda  bin kişiye 74 şikayet düşmektedir.Sırasıyla Ankara’yı İstanbul,İzmir,Antalya,Bursa takip etmiştir.

Muş en az şikayet eden il

2020 yılı verilerinde en az şikayetçi olan il Muş olmuştur.Oranı binde 0.02’dir.

En çok şikayet mayıs ayında geldi.

2020 yılında en çok şikayet edilen zamanın mayıs ayı ,gününün Salı,saatinin ise 14.00 olduğu açıklandı.

2 milyondan fazla müşteri hizmetleri kelimesi arandı

Şikayetvar platformunda aranan en çok kelimeler  müşteri hizmetleri,kargo,telefon,fiyat,muayene ücreti ve para iadesi kelimeleridir.

2020 en ilginç şikayetler nedir?

Kargomu Batman’ı Bartın’la karıştırıp ürünümü Bartın’a yollamışsınız. Ben de burada neden deniz yok diyordum.

Benim’O deyip içinden birisi alınmış galiba. Marketten aldım 3 tane eve geldim 2 tane. Yolda düştü mü tekrar kontrol ettim ama o da ne… Paket açılmamış bile.

Sevgilim Salı günleri “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”ı izlediği için benimle ilgilenmiyor. Dizinin yayın gününün Pazar gününe alınmasını talep ediyorum.

Aldığım terliklerin tabanları kendi kendine dökülmeye başladı. Resmen yok oluyor. Mağazaya gittiğimde geri dönüşümlü doğada yok olan malzemeden yapıldığını onun için böyle olduğunu söylediler.

Televizyon içerisinde ölen sineğin cenazesini kaldırmak için 200 TL para istediler. Sorun ekranın ortasına giren “Sinek Efendi”de… Benim bir suçum yok ki. Konuyla ilgili firmanın yardımını bekliyorum.

Severek yediğim kekin içerisinden mermi çıktı. Hem hijyen açısından hem de içinden çıkan şeyin mermi olması açısından, hayal kırıklığına uğradım.



Son Güncelleme: 07.02.2021 01:37
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Anahtar Kelimeler:
2020şikayet Var
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