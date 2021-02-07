Türkiye uzaya astronot mu gönderiyor? Uzaya gidecek Türk astronot kim olacak?

9 Şubat tarihinde Türkiye Uzay Ajansı’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı gönderisi hâlâ gizemini korumakta. Bunun üzerine Ahmet Hakan tarafından şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Bu konu kapsamında bir köşe yazısı kaleme alan Hakan, uzaya ilk kez bir Türk astronotun uzaya gidebileceğini dile getirdi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliğini yapmakta olan Ahmet Hakan, “Sanırım ilk defa bir Türk astronot uzaya gönderilecek” başlığı ile bir köşe yazısı ele aldı. Köşe yazısının konusu ise SpaceX ile Tesla’nın CEO’su Elon Musk ile el ele verilerek Türkiye’den uzaya ilk kez bir Türk astronotun gönderileceğiyle ilgili kesin bilgilere ulaştığını duyurdu.

Ahmet Hakan’ın, “Sanırım ilk defa uzaya bir Türk astronot gönderilecek” başlığıyla ele aldığı köşe yazısıysa;

Sosyal medya hesabına düşen bir gönderi gördüğünü ve bu gördüğü klipin oldukça kısa ve vurucu bir etki uyandırdığını dile getirmesiyle başlıyor. Ardından yazısına;

“Türkiye Uzay Ajansı’nın yaptığı bu klipte; Atatürk’ün ünlü sözü, “İstikbal Göklerdedir” ile sunulmaktaydı.

Klip şöyle ilerliyordu;

*Yerküremizin uzay üzerinden görünüşüyle birtakım kesitler veriliyor ve en sonunda “9 Şubat 2021” tarihi beliriyor.

‘Mustafa Varank ve topladığı takımlar gece gündüz çalışıyor’

*Bu esnada; 9 Şubat Salı tarihinde Külliye’de harika bir törene imza atılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın takımları, bu tören için gece gündüz çalışmış.

*Anladığım kadarı ile

Bir cisim yaklaşmakta

Ama bu cisim ne?

*Sordum, soruşturdum

Kapı duvar.

Ser veriyor ama sır vermiyorlar.

Ortaya atılan Elon Musk iddiası büyük yankı uyandırdı!

*Köşe yazısının devamında Elon Musk’a da değinen Ahmet Hakan, köşe yazısında bu konudan şöyle bahsediyor:

*Galiba olay şöyle;

Elon Musk ile el ele vererek iş yapılacak. İlk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek.

*Peki bu iş nasıl yapılacak? Hangi astronot gönderilecek? Bu işbirliğinin çerçevesi ne? Elon Musk’ın bu kapsamda önemi tam olarak ne? Türkiye için uzay çalışmalarında bir devrim mi yaşanacak!

*Yok, yok!

Herhangi bir ayrıntı, netlik yok…

Yalnızca bu kadarcık kaynak var elimde…