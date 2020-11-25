Trendyol efsane cuma indirimler kaç gün sürecek? Trendyol Black Cuma ne zaman bitecek?

Dünya genelinde başlayacak Black Cuma alışveriş çılgınlığında indirim kampanyaları duyuruları yapılmaya başlandı. Teknolojiden kozmetiğe, beyaz eşyadan giyime kadar binlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa çıkarılacak.

Black Cuma indirimi ne zaman başlayacak?

Black Cuma, ABD’de Şükran Günü kutlamalarından sonraki ilk cuma gününde başlayacak. Bu süreçte korona virüs nedeniyle özellikle de büyük hacimli e-ticaret sitelerine ilginin çok yüksek olması bekleniyor.

Trendyol Efsane Cuma indirimi kaç gün sürecek?

Bu yıl Black Cuma 27 Kasım Cuma gününe denk geliyor.

Efsane Cuma indirim takvimi değişiklik gösterebiliyor. Trendyol Black Cuma indirimleri 25 Kasım-27 Kasım tarihleri arasında başlayacak.