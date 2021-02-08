Toprağa umut bağlayan emekçiler

Tarla işinin sadece işçi kadınları zorladığı gibi tarla sahiplerini de zorluyor. Bu işten dolayı 13 yaşındaki çocuğunu kaybeden Yahya Dölmi, çocuğunu kaybettiği tarla işini yine çocuklarının gelecekleri için yapıyor. Yedi kız kardeşi olduğunu söyleyen Dölmi, “ Sadece geçimimizi babamız sağlıyordu. Yedi kız kardeşim vardı. Haliyle maddi sıkıntılar yaşıyorduk. Bende babama destek olmak için liseyi bırakıp babama destek olmaya başladım” dedi. 20 yıldır bu işi yapan Yahya, ” Daha önce fabrika da çalıştım daha sonra emekli oldum ancak 4 çocuğa emekli maaşıyla bakamıyordum. Ben de tarla işine geri döndüm. Çocuklara okumaları için büyük çaba sarf ediyorum. Onların bu şekilde yaşamasını istemiyorum” diye konuştu.

Her mevsimin zor olduğu tarla işinde hava şartları işçi kadınlarını da tarla sahiplerini de etkiliyor. Yahya, “Kışın hava yağışlı, yağıştan dolayı çamur oluyor ve işin süresi uzuyor. Yazın ise hava fazlasıyla sıcak. Bu meslek yapılacak bir meslek değil, tek başıma olsaydım bu işle asla uğraşmazdım ama arkanızda bakmanız gereken bir aileniz olunca bir şeyi iki defa düşünmek zorunda kalıyorsunuz” dedi.

Elinin bir bölümü yanmasına rağmen çalışmak zorunda olan Remziye Demirkıran, “Diyarbakır’dan buraya eşimle birlikte göç ettik. Orda kendi işimizle uğraşırken geçimimizi sağlayamadık. Burada da tarla işi dışında başka bir iş yapamadık” şeklinde konuştu. Demirkıran, “Yaklaşık 30 yıldır bu işte çalışıyorum. Bakmam gereken bir annem ve iki çocuğum var. Biz kadınlar saati belli olmayan bu işte çalışıp hiç dinlenmeden eve gidip ev işlerini yapıyoruz” dedi. İş ayırt etmediklerini söyleyen Demirkıran, ”Hangi iş olursa olsun gidiyoruz. İş seçme gibi bir lüksümüzün olmadığı gibi işimizin bir garantisi de yok. Bazen haftanın her günü tarlaya giderken bazen hafta da sadece iki gün çalışmaya gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Dokuz çocuğu olan Hanım Kutlu, ”Eşim çalışmıyor, ben ise 30 yıldır tarla da çalışıyorum. Başka hiçbir gelirimiz yok. Çocuklarıma ben bakıyorum ve onların benim gibi bir hayat sürmelerini istemiyorum” diye konuştu.

Her mevsim zorluyor

Tarla işi her mevsimde kadınları zorladığı gibi kadınların çalışmalarına da engel oluyor. Bu durumdan çok şikayetçi olan Kutlu,” Yazın fazlasıyla sıcak. Tarla işine alışkın olmayan insanlar sıcaktan bayılma eşiğine kadar geliyor. Kışın ise hava soğuk, üşüyoruz. Yağmurdan dolayı tarlalar çamur oluyor bu da bizi fazlasıyla yoruyor. Yağmur yağdığı zaman da işe gitmiyoruz” diye konuştu.

Çok küçük yaşta evlenen ve tarla işine eşinin tarlalarında çalışarak başlayan Esma Uyanık, Türkçe bilmediği için oğlunun eşi Türkan Uyanık bize Esma Uyanık’ın yaşadığı zorlukları anlatıyor, “Annem, çok küçük yaşta ailesinin onu evlendirmesiyle birlikte tarla işinde de çalışmaya başladı. Eşinin ailesinin yanında bütün gün çalışıyor ve fazlasıyla yoruluyordu. Bu yüzden göç etmek zorunda kaldılar. 56 yıldır yaşadığı zorlukları hala tarlaya gelip çalışarak tekrardan yaşıyor” dedi.

Tarla işine yeni başlayan Türkan Uyanık ise, “Eşim halde hamallık yapıyor. Çalışma saatlerimiz oldukça fazla olmasına rağmen emeğimizin karşılığını alamıyoruz” şeklinde konuştu. Suriye’den gelen insanların daha az miktarda parayla çalışmalarından dolayı kendilerinin iş bulmakta zorlandıklarını ifade eden Uyanık, “ Suriye’den gelen insanlar bizden daha düşük fiyata çalışıyorlar. Bu yüzden bizler daha az çalışmaya, eşlerimiz de işlerinden ayrılmak zorunda kalmaya başladı” dedi. Beş çocuğu olduğunu söyleyen Uyanık, sözlerine şu şekilde devam etti: ”Suriye’den gelenler bugünü düşünürken biz çocuklarımızın geleceğini düşünüyoruz. Beş çocuğum var ve sabahın erken saatlerinde onların daha iyi bir yaşam sürmeleri için kalkıp burada çalışıyorum” diye konuştu.

“Yoksulluk olmayınca kafa rahat oluyor”

46 yaşında olan Hanım Aslan, “26 senedir tarlada çalışarak ömrümü tükettiğim bu meslek bize acımasız davranıyor. Her mevsimin zor olduğu, tatilimizin olmadığı bir meslek aslında bu. Kışın üşürken, yazın ise sıcak olmasına rağmen seraların altında çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu yorgunluğumuzun üstüne evlerimize gidip bu sefer ev işleriyle uğraşıyoruz” dedi. Aslan, “Eşim benim gibi tarlada çalışıyor. Maddi durumumuz olsa bu işi asla yapmazdım. Tabii yoksulluk olmayınca kafa rahat oluyor” diye konuştu. Okuma yazma bilmiyorum diyen Aslan, “Okul yaşadığım köye çok uzaktı, hem uzak mesafeden hem de köy işlerini yapmaktan okula gidemedik bizim payımıza da küçük yaşta çalışmak düştü” dedi.

20 yıldır tarla işinde çalışan Kadriye Savaş, “20 yıl boyunca biber, Patlıcan, Fasulye, Pırasa, Marul, Ispanak, Kanabahar, Kayısı, Üzüm ve Nar toplamaya gittim. Daha öncesinde ise Adana’da pamuk topluyordum” diye konuştu. Biz insanlar bir şeyin zorluğunu görmediğimiz zaman onu hor kullanmayı seviyoruz diyen Savaş, sözlerine şu şekilde devam etti: ”İnsanlar yediğimiz içtiğimiz şeylerin zor şartlar altında toplanıldığını, biçildiğini görseler bize ve yedikleri içtikleri şeylere saygı duyarlardı” dedi. Savaş, “ şuan 60 yaşındayım birkaç ay önce işi bıraktım. Yaşım artık bu mesleği kaldırmıyor. Ama tekrardan çalışmak zorunda kalırsam da tarla işinden başka çalışabileceğim bir iş yok” diye konuştu.

En büyük çocuğunu beş yaşındayken başkalarına emanet ederek işe gittiğini söyleyen Medine Akbulut, 52 yaşında olduğunu ve 35 yıldır bu işi yapmasının tek sebebinin iyi bir hayat sürmelerini istediği çocukları olduğunu ifade etti. Akbulut, “Dört çocuğum var. Onlar küçükken hem çalıştım hem onlara baktım. Şimdi ise büyüdüler ben ise hala bu işi yapıyorum” diye konuştu. Akbulut, “Elinde belli bir miktar olmayınca kendi işini kuramıyorsun ne kadar da kendi işiniz daha kolay olsa da böyle bir imkan bulamadık. Bizde istemeden de olsa memleketlerimizi bırakıp burada yaşam mücadelesi vermeye başladık” dedi.