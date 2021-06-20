Suriye'de iç savaştan kaçtı, Mardin'de zanaat sahibi oldu

Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı Til Temir’de yaşadığı hayatı bırakarak sekiz sene önce Türkiye’ye gelen 21 yaşında olan Mahir Mustafa, ailesi ile beraber Mardin Kızıltepe’ye yerleşti. Hayatını burada sürdüren Mahir, dikiş makinesi tamir ustası olarak hayatını kazanıyor.

Ailesi ile beraber Mardin’e yerleşen Mahir, çalışmak için dikiş makinesi tamiri yapan bir yerde işe girdi. Kısa sürede işi kavrayan Mahir, şimdi ülkemizin farklı şehirlerinden gelen bozuk dikiş makinelerini tamir ediyor. Mahir, gösterdiği azimle ustalarının da takdirini topluyor.

Mesleği olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Mahir, “Sekiz sene önce Suriye’den Türkiye’ye geldim. Türkiye’de dikiş makinesi tamircisi oldum” dedi.

Mahir’in iş arkadaşı Ahmet Avcı’ysa, “Mahir Suriye’den Türkiye’ye yerleşti. İlk geldiğinde daha çocuktu ve bir mesleğinin olmasını istediğini söyledi. Burada işe başlayarak bizlerden tamirle dikiş işlerini öğrendi. Artık o da ustalaştı. Bizimle çok güzel işlere imza attı. Mahir işi beklediğimizden çabuk öğrendi” ifadelerini kullandı.