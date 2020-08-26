Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!

11 Eylül’de başlaması planlanan Süper Lig’te ilk hafta fikstürü çekilmeye başladı. Türkiye futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan toplantıda ligin ne zaman başlayacağı ile karar çıktıktan sonra fikstür çekimleri de başladı.
Ligin 1. Haftasında kim kimle oynayacak?
Ligin ilk haftasını Konyaspor bay geçecek. Herhangi bir takımla maç yapmayacak olan Konyaspor ilk maçını 2. hafta itibari oynayacak.
Göztepe -Denizlispor
Sivasspor – Alanyaspor
Ankaragücü – Erzurumspor
Kayserispor – Kasımpaşa
Karagümrük – Y. Malatya
Hatayspor – Başakşehir
Galatasaray – Gaziantepspor
Trabzonspor – Beşiktaş
Rizespor – Fenerbahçe
Son Güncelleme: 26.08.2020 21:46