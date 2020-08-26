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Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!

11 Eylül Cuma günü ligin başlamasına karar verildikten sonra ilk hafta fikstürü de çekilmeye başladı. Yapılan Fikstür çekimlerinde ilk hafta derbi olması futbol severleri heyecanlandırdı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:46
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!
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11 Eylül’de başlaması planlanan Süper Lig’te ilk hafta fikstürü çekilmeye başladı. Türkiye futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan toplantıda ligin ne zaman başlayacağı ile karar çıktıktan sonra fikstür çekimleri de başladı.

Ligin 1. Haftasında kim kimle oynayacak?

Ligin ilk haftasını Konyaspor bay geçecek. Herhangi bir takımla maç yapmayacak olan Konyaspor ilk maçını 2. hafta itibari oynayacak.

Göztepe -Denizlispor

Sivasspor – Alanyaspor

Ankaragücü – Erzurumspor


Antalyaspor – Gençlerbirliği

Kayserispor – Kasımpaşa

Karagümrük – Y. Malatya

Hatayspor – Başakşehir

Galatasaray – Gaziantepspor

Trabzonspor – Beşiktaş

Rizespor – Fenerbahçe



Son Güncelleme: 26.08.2020 21:46
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Süper LigFikstürIlk Hafta
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